L'appuntamento con la soap opera Il Paradiso delle Signore proseguirà anche venerdì 24 aprile 2020 con la messa in onda di una nuova attesissima puntata ricca di colpi di scena. Come sempre la serie andrà in onda a partire dalle ore 15:40 circa subito dopo la prima parte de La Vita in diretta. Occhi puntati sul personaggio di Ludovica Brancia, la quale si incontrerà al Circolo con un medico. Luciano Cattaneo, invece, racconterà una buona a Roberta Pellegrino su Federico, mentre Angela Barbieri penserà di andare via da Milano.

Il paradiso delle signore, anticipazioni 24 aprile: Luciano racconta una bugia a Roberta

Nel dettaglio, le anticipazioni della prossima puntata de Il Paradiso delle signore in onda il 24 aprile su Rai 1, rivelano che finalmente tra Marta e Vittorio, dopo aver risolto le incomprensioni recenti che li hanno portati ad allontanarsi, ritroveranno l'armonia nel loro matrimonio. A tal proposito, i coniugi Conti penseranno all'idea di adottare un bambino. Intanto, Angela non riuscirà a reagire molto bene quando verrà a sapere dell’imminente matrimonio di Ludovica e Riccardo, con il quale aveva una storia d'amore e di cui è tuttora profondamente innamorata.

In seguito, la Barbieri apparirà notevolmente distrutta e triste, ragion per cui incomincerà a pensare di lasciare la città milanese. Roberta, invece, continuerà a fare tante domande a Luciano per sapere qualcosa di Federico. Per questo motivo, il ragionier Cattaneo si vedrà costretto a raccontare una piccola bugia alla Pellegrino nella speranza che si tranquillizzi.

Ludovica incontra un medico

Gli spoiler de Il paradiso delle signore di venerdì 24 aprile 2020, poi, rivelano che al grande magazzino l'attenzione delle Veneri e di tutte le clienti verrà catturata da un tabellone particolare, in cui verranno mostrati i momenti incancellabili della festa del 25 aprile.

Clelia e Luciano saranno sempre più innamorati, tuttavia cercheranno di non dimenticare che il sentimento che provano entrambi possa sconvolgere le vite degli altri. Per finire, avverrà un incontro sospetto al Circolo: qui, infatti, Ludovica incontrerà un dottore, con il quale sembrerà avere una strana complicità. L'uomo l'avrà aiutata a falsificare le analisi della gravidanza? In attesa di vedere quest'ultima puntata, ricordiamo ai telespettatori che la soap de Il Paradiso delle signore chiuderà prima questa quarta stagione a causa della mancata registrazione dei nuovi episodi, avvenuta per la chiusura obbligatoria dei set televisivi in tutto il Paese.

Inoltre, informiamo i fan che è già stata confermata la quinta stagione de Il paradiso delle signore: gli attori in autunno, se sarà possibile, ritorneranno sul set per girare le prime puntate inedite che successivamente verranno trasmesse su Rai 1.