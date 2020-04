Non mancano mai momenti ricchi di tensione e colpi di scena, nella popolare telenovela spagnola Una vita. Nelle puntate in onda in Spagna questa settimana, Jacques farà credere a Casilda Escolano di essersi preso una cotta per lei. L’amico francese di Armando in realtà ingannerà la domestica di Rosina e Liberto, per potersi impossessare del suo cameo. Felipe Alvarez Hermoso invece verrà messo in cattiva luce da Velasco, durante il processo sull’omicidio di Marcia.

Una Vita, trame Spagna: Felipe viene denunciato, Felicia invita la figlia a diventare madre

Gli spoiler degli episodi in programma sull’emittente televisiva La 1 TVE dal 20 al 24 aprile 2020, svelano che Felipe tramite una lettera verrà a conoscenza di essere stato denunciato per aver lasciato la casa che condivideva con la moglie. A questo punto l’avvocato si metterà alla ricerca di Genoveva, per chiederle di rimuovere il reclamo che ha presentato contro di lui. Quest’ultima darà l’impressione di non essere disposta ad adeguarsi alla volontà del consorte, per aver giurato che lo avrebbe distrutto in qualsiasi modo.

Intanto Ildefonso sarà curioso di sapere qual è il contenuto della missiva che Camino ha scritto a Maite, invece Felicia inviterà la figlia a diventare madre. Nel contempo Lolita troverà una soluzione per consentire a Fabiana e Servante di partecipare al concorso pensionistico: la nuora di Ramon si servirà dell’aiuto di Alodia. Jacques cercherà invano di prendersi gioco di Rosina e Susana, per verificare se il cameo si trova nell’abitazione delle due donne.

L’Alvarez Hermoso dopo aver bruciato le lettere scritte da Marcia, apprenderà dal commissario Mendez che il processo contro sua moglie sta per iniziare.

Nessuna traccia di Laura, Jacques finge di amare Casilda

Felipe vorrà che Laura testimoni a suo favore per condannare sua moglie: purtroppo della domestica non ci sarà nessuna traccia. Successivamente Camino verrà sottomessa da Ildefonso, mentre Jacques cercherà di avere un approccio con Casilda per scoprire una volta per tutte dove si trova il suo cameo.

Tutti i servi di Acacias 38 vorranno fingere di essere figli di Servante e Fabiana, per dargli l’opportunità di vincere il concorso pensionistico. Intanto si scoprirà che Genoveva è l'unica a sapere dove si trova Laura, per aver organizzato la partenza della cameriera. Il commissario Mendez confesserà a Felipe che la sua domestica, anni fa venne sospettata come colpevole della morte del padre. Nonostante il processo per la tragica fine di Marcia sarà imminente, Laura non si farà ancora viva. Sempre attraverso l’ispettore Mendez, il marito di Genoveva apprenderà che a difendere la sua inserviente in passato fu proprio Velasco.

Felicia e Anabel sospetteranno che ci siano dei problemi tra Camino e Ildefonso, mentre Jacques infastidirà Casilda facendole capire di amarla soltanto per recuperare il cameo. La Salmeron oltre a prepararsi per il processo, cercherà di passare per vittima di fronte ai vicini per ottenere compassione ed essere sostenuta. In seguito Liberto mostrerà a Felipe la sua nuova casa: quest’ultimo prima di lasciare il tetto coniugale in modo definitivo si farà destabilizzare da Genoveva. In particolare la perfida dark lady dopo aver sedotto il marito, gli farà credere di soffrire per il suo rifiuto.

Velasco testimonia contro l’Alvarez Hermoso, Bellita vuole raggiungere Camino

Nel frattempo Felicia cercherà di scoprire cosa succede tra Camino e Ildefonso, invece Bellita deciderà di andare in Argentina per stare accanto a Cinta. Mentre Genoveva sarà tranquilla, Cesareo essendo uno dei principali testimoni del processo apparirà abbastanza teso. La Salmeron non negherà a Velasco che possa nascere qualcosa tra di loro in futuro, invece Antonito annuncerà alla sua famiglia di essersi candidato alle elezioni per i conservatori. Marcos porterà Felicia in un ristorante, e non appena rimarranno da soli ne approfitterà per dichiararsi.

Tutti gli abitanti del quartiere spagnolo saranno preoccupati quando comincerà il processo sulla morte di Marcia, che vedrà Felipe e Genoveva scontrarsi legalmente. Velasco chiarirà la posizione della difesa, screditando l’avvocato e sostenendo che abbia accusato la moglie ingiustamente. Felicia e Marcos ricorderanno la loro storia d’amore, invece Bellita sarà decisa a raggiungere la figlia anche senza il marito. Ildefonso sembrerà disposto a prendere in considerazione l’idea di diventare padre. Intanto mentre Ramon e Lolita non vedranno chiarezza nel fatto che Antonito si sia candidato come conservatore, Carmen la penserà in modo diverso.

Infine proprio quando Cesareo si alzerà in piedi per testimoniare contro Genoveva, verrà attuata la trappola preparata da Velasco.