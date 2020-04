Nei prossimi appuntamenti del famoso sceneggiato Il Segreto che i fan vedranno sulla rete ammiraglia Mediaset dal 13 al 18 aprile 2020, ci saranno dei veri e propri cambiamenti. Fernando Mesia dopo aver distrutto Puente Viejo appiccando un devastante incendio, verrà affrontato da Maria Castaneda. Quest’ultima quando il suo ex marito le confesserà tutte le terribili azioni commesse, compresa la morte di Maria Elena e dell’infermiera Dori Vilches, lo ucciderà. Marcela Del Molino invece non avendo al suo fianco il marito Matias Castaneda si consolerà con Tomas de Los Visos, intraprendendo una tresca clandestina a tutti gli effetti.

Il Segreto trame: Fernando muore per mano di Maria, Mauricio ritorna senza Fe

Nemmeno gli episodi italiani in programma su Canale 5 da lunedì 13 a sabato 18 aprile 2020, deluderanno i telespettatori. Gli spoiler rivelano che Fernando Mesia dopo aver portato al termine la sua atroce vendetta radendo al suolo l’intero paese, farà i conti con l’ira di Maria. Quest’ultima non appena il suo aguzzino le confesserà tutte le malefatte di cui si è macchiato, non esiterà ad ucciderlo. La Castaneda dopo essersi sbarazzata per sempre del figlio del defunto Olmo partirà alla volta di Parigi con i suoi genitori, per poi ricongiungersi con Gonzalo a Cuba insieme ad Esperanza e Beltan.

Anche Francisca e Raimundo non avranno altra scelta che lasciare il paese, recandosi però a Madrid. Il capomastro Mauricio invece si trasferirà nelle Americhe, con la speranza di poter recuperare il suo rapporto con Fe. A seguito di un salto temporale di quattro anni che catapulterà le vicende della soap a settembre del 1930, la cittadina iberica sarà del tutto rivoluzionata. Il Godoy rimetterà piede a Puente Viejo da solo, e diventerà il nuovo sindaco al posto di Carmelo Leal.

Hipolito invece dopo aver perso la moglie Gracia a causa dell’incendio innestato da Fernando, lavorerà al comune.

Matias in carcere, Ignacio teme per la vita delle sue figlie

Marcela continuerà a crescere la figlia Camelia senza avere nessun aiuto, poiché suo marito Matias si troverà ancora in prigione. A questo punto i cittadini faranno la conoscenza di Don Ignacio Solozabal, che vivrà nella villa che apparteneva a Francisca con le tre sue figlie Marta, Rosa, Carolina e il figlioccio Pablo Centeno.

Tra i nuovi ingressi ci saranno anche l’imprenditore Urrutia con la moglie Encarnation, e la figlia Alicia. La tenuta La Habana invece sarà occupata dalla marchesa Isabel de Los Visos. Successivamente le figlie di Ignacio mentre saranno intente a ritornare a Bilbao, faranno i conti con un gruppo di operai che prenderanno in ostaggio tutti i passeggeri, compreso Adolfo, il figlio minore di Isabel. Il Solozabal quando verrà messo al corrente della bruttissima situazione, temerà per la vita delle sue consanguinee. Allo stesso tempo si scoprirà che Inigo Maqueda ha chiesto a Tomas di scrivere una lettera di raccomandazione, per consentire ad un parente di Cosme, un operaio della miniera dei De Los Visos di essere accettato in una famosa università.

Dolores avendo contratto dei debiti per poter aprire il suo nuovo negozio di alimentari continuerà a giocare alla lotteria, per poter vincere. Don Ignacio si servirà dell’aiuto di Urrutia per affrontare i rivoltosi, facendo insospettire Alicia.

Marcela e Tomas si baciano, Raimundo non ha nessuna traccia di Francisca

Intanto la marchesa Isabel dopo aver appreso che anche Adolfo è stato rapito, chiederà a Tomas di fare il possibile per salvare suo fratello. Anche Mauricio e il capitano Huertas con la complicità di Don Filiberto, cercheranno di trovare una soluzione per fermare i sovversivi. Marcela comincerà a stare male, a causa dei pettegolezzi che sentirà su di lei, invece il Godoy ripenserà con nostalgia ai momenti passati vissuti accanto alla Montenegro.

Adolfo riuscirà a sfuggire alla morte insieme a tutti gli altri ostaggi con un piano, ma purtroppo gli anarchici riusciranno lo stesso a far esplodere la stazione di Munia. Carolina chiederà a Pablo di far sapere a suo padre Ignacio della loro storia d’amore, mentre Raimundo farà ritorno in paese. L’ex locandiere dopo non aver assistito per poco ad un bacio tra la Del Molino e Tomas, farà sapere alla nipote acquisita di non avere nessuna traccia di Francisca da parecchi mesi. Infine, Adolfo inizierà a corteggiare Rosa, pur dimostrando di essere interessato anche a Marta.