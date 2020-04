La popolare soap opera Il Paradiso delle signore, continua ad appassionare i telespettatori con intrighi e intrecci amorosi. Nell'episodio che verrà trasmesso su Rai 1 il 16 aprile 2020, Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini) dopo aver convinto Gabriella Rossi (Ilaria Rossi) a trascorrere un po’ di tempo con lui nella sua abitazione si dichiarerà. Scendendo nel dettaglio, il migliore amico di Riccardo approfitterà dell’occasione giusta per confessare alla talentuosa stilista di amarla. Roberta Pellegrino (Federica De Benedittis) invece riceverà una bellissima notizia dalla Svizzera.

La venere del magazzino più lussuoso di Milano verrà a conoscenza che l’operazione di Federico Cattaneo (Alessandro Fella) è andata a buon fine.

Armando fa sospettare Marcello, Angela si confida con Don Saverio

Non mancheranno come al solito colpi di scena nemmeno nella 129ª puntata della fiction, in programmazione sulla prima rete Rai giovedì 16 aprile 2020. Dagli spoiler si evince che Armando desterà dei sospetti a Marcello. In particolare, quest’ultimo si porrà delle domande, non appena il capo magazziniere del paradiso gli chiederà di lasciargli la casa libera.

Intanto Marta pur avendo fatto preoccupare il marito Vittorio con il suo svenimento improvviso, non smetterà di assumere lo stesso medicinale che ha consentito alla sua amica Camilla di non essere più sterile. Allo stesso tempo Angela dopo essere rimasta spiazzata dalla richiesta di Riccardo di voler crescere con lei il figlio che aspetta Ludovica, si confiderà con Don Saverio per poter prendere la decisione giusta.

Cosimo confessa il suo amore a Gabriella, l’intervento di Federico è riuscito

Agnese non appena scoprirà tramite una conversazione di Marcello e Salvatore che Armando potrebbe aver organizzato un incontro galante, riceverà le dovute spiegazioni dall'uomo. Il Ferraris farà sapere alla signora Amato di compiere un rituale privato ogni anno, per ricordare la defunta moglie Emma. Successivamente Cosimo sempre più deciso a fare breccia nel cuore di Gabriella, la convincerà a stare in sua compagnia nel suo appartamento: in tale circostanza il Bergamini troverà il coraggio di dichiararsi alla stilista, pur sapendo di poter ricevere l’ennesimo due di picche.

Finalmente Roberta farà un sospiro di sollievo, per aver appreso che l’intervento di Federico ha avuto un esito positivo. Infine, Angela dopo essersi scontrata con Ludovica arriverà a prendere una drastica decisione. Purtroppo, la giovane Barbieri alla luce di quanto accaduto, sarà convinta che la sua storia d’amore con Riccardo non abbia nessun futuro.