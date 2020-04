I telespettatori italiani della famosa soap opera spagnola Il Segreto, da qualche giorno hanno fatto la conoscenza di un nuovo personaggio femminile che diventerà una delle protagoniste principali. Si tratta della marchesa Isabel de Los Visos (Silvia Marsò), la nuova proprietaria della tenuta La Habana. Negli episodi in programma sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente, la madre di Adolfo e Tomas dimostrerà di non essere una persona affidabile. Isabel farà vedere il suo vero volto, dopo aver cominciato ad ospitare Francisca Montenegro (Maria Bouzas) nella sua tenuta.

In particolare la new entry quando la storica darklady sarà in pensiero per il marito Raimundo Ulloa (Ramon Ibarra), non le dirà che l’anziano uomo in realtà sta facendo il possibile per rintracciarla.

Il Segreto, trame: Francisca si nasconde nella tenuta di Isabel

Nelle puntate della telenovela già andate in onda su Antena 3 a partire da settembre 2019, a causa della differenza di trasmissione tra la rete nostrana e iberica e che occuperanno Canale 5 tra qualche settimana, ci sarà un tanto atteso ritorno.

A rimettere piede a Puente Viejo sarà Francisca Montenegro, ma soltanto la marchesa Isabel de Los Visos sarà a conoscenza del fatto che la matrona si trovi in paese. La storica darklady si nasconderà nel padiglione de La Habana grazie alla madre di Tomas e Adolfo, con l’intento di riprendersi tutto ciò che la apparteneva prima che Fernando Mesia innestasse un devastante incendio nell’intero borgo iberico.

La Montenegro oltre ad ordinare a Isabel di acquistare tutte le terre che erano di sua proprietà vorrà ovviamente tornare a vivere a La Casona, ormai occupata da Ignacio Solozabal. La de Los Visos dimostrerà di fare un cattivo gioco nei confronti di Francisca, visto che arriverà a sottrarle ben 40.000 pesetas facendole credere di doverne spendere 100.000 per comprare due terreni in realtà dal valore di 60.

La marchesa de Los Visos mente alla Montenegro, il ritorno di Raimundo

La new entry continuerà ad ingannare la Montenegro, quando la stessa inizierà a chiedersi per quale ragione suo marito Raimundo Ulloa non si sia messo alla sua ricerca da quando è fuggita da Madrid. La matrona quindi manifesterà la sua preoccupazione a colei che reputerà sua amica, chiedendole se l’ex locandiere sia stato a Puente Viejo di recente. Anche in questa circostanza, la madre di Adolfo e Tomas mentirà a Francisca dicendole che in paese non c’è nessuna traccia del suo consorte. A questo punto la diabolica marchesa Isabel vorrà che Antonita confermi la sua stessa versione, se la sua ospite dovesse farle qualche domanda su Raimundo.

La domestica si adeguerà alla volontà della propria padrona, dopo aver fatto una passeggiata con la Montenegro. Antonita incontrerà casualmente l’Ulloa, che si rifarà di nuovo vivo nella cittadina iberica per riabbracciare il nipote Matias uscito di prigione da poco. L’inserviente si sbarazzerà subito dell’anziano uomo andandosene via ma l'Ulloa non farà fatica ad accorgersi che ha raccolto i fiori che adora la sua dolce metà. Intanto tramite un nuovo dialogo tra Isabel e Francisca, si scoprirà che la marchesa è la cugina di Salvador Castro. Per finire la de Los Visos dopo aver chiarito ai figli il motivo per cui ha investito i soldi del loro padre, informata da Antonita esigerà che la Montenegro non debba apprendere del ritorno del marito.