Ieri 13 aprile è iniziata su Canale 5 la nuova stagione de Il Segreto, che si annuncia ricca di colpi di scena, che lasceranno senza fiato i milioni di fans della soap opera. Le trame spagnole svelano che il ritorno di Matias Castaneda a Puente Viejo metterà in crisi Marcela Del Molino, la quale aveva iniziato una tresca con Tomas De Los Vivos. A tal proposito, il figlio della Marchesa Isabel apparirà molto preso dalla giovane, che invece comincerà ad accusare dei sensi di colpa per il suo comportamento tenuto durante la sua lontananza del marito.

Il Segreto: Matias è finito in carcere dopo una sommossa

Con la partenza della nuova stagione della soap opera iberica si assisterà a degli importanti cambiamenti per quanto riguarda la trama. Nella puntata andata in onda ieri 13 aprile, i telespettatori hanno assistito ad un salto temporale di quattro anni. Qui, Marcela (Paula Bellesteros) ha comunicato ai paesani che Matias (Ivan Montes) manca da qualche tempo a Puente Viejo. Non un allontanamento volontario, ma costretto a salutare il borgo per alcuni problemi legati alla giustizia.

Il Castaneda, infatti, è stato arrestato con l'accusa di ammutinamento.

Dalle anticipazioni si apprende che il fattaccio accadrà quando il padre di Camelia rimarrà coinvolto in una sommossa. In seguito, la Del Molino racconterà di non avere più notizie del marito, in seguito al ricevimento della grazia. La giovane, infatti, confesserà a Raimundo (Ramon Ibarra), nel frattempo tornato a Puente Viejo alla ricerca della moglie Francisca (Maria Bouzas), di essere stata lasciata sola da Emilia ed Alfonso in seguito all'arresto di Matias.

Il Castaneda torna a Puente Viejo, Marcela divisa tra lui e l'amante Tomas

Stando agli spoiler de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane di aprile su Canale 5, si evince che la figlia del defunto Paco Del Molino inizierà una relazione clandestina con Tomas durante la reclusione del Castaneda in galera. Ma ecco arrivare il colpo di scena: i telespettatori assisteranno al ritorno di Matias a casa.

In questo frangente, il giovane apparirà molto cambiato, tanto da apparire freddo perfino con la giovane moglie e figlioletta, ormai diventata una ragazzina durante la sua assenza. A tal proposito, il figlio di Emilia e Alfonso rimarrà molto stupito dai cambiamenti avvenuti nel paesello iberico nel corso degli ultimi quattro anni. Dall'altro canto, Marcela apparirà sempre più confusa tra l'attrazione crescente per il figlio della Marchesa Isabel e l'amore ritrovato di suo marito. Cosa deciderà di fare la giovane? In attesa di saperlo, si ricorda che la tredicesima, attualmente in onda sul canale del Biscione, rappresenta l'ultima stagione dopo la decisione di Antena 3 di non rinnovare lo sceneggiato.