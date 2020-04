La serie televisiva Il Paradiso delle Signore intrattiene ogni giorno numerosi telespettatori. Il programma va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 15:40. Le anticipazioni delle puntate in onda dal 6 all'8 aprile preannunciano sconvolgenti colpi di scena.

Federico lascerà Roberta e poi partirà per la in Svizzera. Lì si sottoporrà ad un intervento molto delicato. Adelaide ed Achille convoleranno a nozze. Tuttavia Gabriella e Salvatore interromperanno definitivamente i loro rapporti, come Roberta e Federico.

L'accordo di Silvia e Clelia procederà a gonfie vele e salvaguarderà Luciano.

Gabriella e Salvatore si lasciano

Negli appuntamenti in onda dal 6 all'8 aprile al Paradiso arriverà presto la Santa Pasqua. Don Saverio si tratterrà in casa di Marta e Vittorio per benedirla e dialogare con loro sugli impegni della settimana. In seguito, Laura porterà al Paradiso delle uova di cioccolata con sopra i nomi di ognuna delle Veneri.

Frattanto Silvia e Clelia continueranno a rispettare la loro alleanza per salvare Luciano.

Gabriella e Salvatore si lasceranno e tra la donna e Agnese non correrà più buon sangue per un po'. I sospetti di Umberto sul comportamento di Achille si fanno sempre più concreti. Tuttavia il giovane non potrà provare a Ludovica e ad Adelaide la fondatezza dei suoi dubbi.

Gabriella soffre per il suo rapporto con Agnese

Gabriella soffrirà molto per quanto sta accadendo tra lei ed Agnese. D'altra parte Salvatore ripenserà ancora alla donna e non riuscirà a lavorare in maniera efficiente.

Come regalo pasquale al Paradiso si è deciso di donare alla clientela delle uova di cioccolata. A questo proposito Laura accetterà di buon grado di occuparsi del loro confezionamento.

Federico lascia Roberta e si opera in Svizzera

Anche tra Federico e Roberta la situazione non sembrerà procedere per il meglio. Infatti, dopo alcune parole di troppo da parte di Salvatore, il giovane nutrirà numerosi sospetti sulla fedeltà della fanciulla.

Frattanto Riccardo cederà tutto il patrimonio della contessa ad Achille Ravasi. Così Umberto avrà la certezza del carattere profittatore dell'uomo, ma non possiederà ancora delle prove sufficienti per spiegare tutto ad Adelaide. Successivamente Marcello riferirà a Roberta la frase sospetta di Salvatore sui suoi confronti. A questo punto quest'ultima rivelerà al fidanzato quanto accaduto mentre Federico non era con lei.

Il giovane deciderà di lasciare la ragazza e partire per la Svizzera per sottoporsi ad un'operazione molto delicata. Intanto Angela viene travolta da numerosi dubbi riguardo la possibile inadeguatezza della sua presenza al matrimonio di Adelaide.

La Brancia accetterà l'invito a cena di Umberto per trascorrere con lui una piacevole serata.