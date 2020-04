Il ritorno di fiamma tra Al Bano e Loredana Lecciso sta animando le pagine di tutte le testate giornalistiche. Dopo un periodo di lontananza, la storica coppia è tornata finalmente insieme. Sembra essere ritornato quel sentimento che li aveva uniti quasi venti anni fa quando si incontrarono per la prima volta. Loredana Lecciso ha voluto vivere questo sentimento in maniera riservata e intima, tanto che era stato il suo compagno, in una precedente intervista, a dichiarare l’amore ritrovato per la madre dei suoi figli Jasmine e Bido.

Lecciso però, come ha dichiarato al settimanale Di Più, non vuole parlare di ritorno di fiamma, in quanto lei e Al Bano "non hanno più l’età della passione ardente". A detta di lei, si sono ritrovati in quanto più maturi, più consapevoli dei sentimenti che provano l’uno per l’altra.

Tra Loredana e Al Bano è ritornato l’amore

Le parole che Loredana ha dichiarato al settimanale edito da Urbaro Cairo sono molte chiare e ricche di sentimento: "Ci siamo ritrovati, ma è come se il nostro amore non si fosse mai interrotto.

Al Bano è l’unico uomo della mia vita", ha raccontato la donna. La Lecciso è entusiasta in quanto ha ritrovato con una complicità che non c’era mai stata prima tra loro. "Prima i figli erano piccoli. Abbiamo fatto tanti errori, so che in passato l’ho deluso, me ne dispiace ma ora è tutto diverso", ha continuato. La showgirl pugliese si è raccontata a cuore aperto dopo aver rispettato la volontà di Al Bano di tenere segreto il ritorno di fiamma al fine di evitare quel ciclone mediatico che li aveva colpiti al tempo della separazione.

La Lecciso sui figli: ‘Vivono con normalità’

Non possono non esserne contenti i figli Jasmine e Al Bano Junior. I due ragazzi hanno dovuto fare i conti con un’infanzia di continui battibecchi e screzi tra i genitori ma adesso ‘stanno vivendo tutto nella normalità’, ha chiosato la madre. Mai come adesso è stato ritrovato il giusto equilibrio e la serenità che mancava da tanti anni. Adesso tutti e quattro sono a Cellino San Marco dove stanno vivendo questi giorni di fine aprile.

In attesa che la situazione torni alla normalità e che Al Bano e Loredana possano andare ospiti in qualche programma per parlare del loro amore ritrovato, vivono quell'intimità rinnovata. Ad oggi non c’è ancora nessuna risposta o commento da parte di Romina che, molte volte, non si è sottratta dal commentare la storia tra l’ex marito e la Lecciso.