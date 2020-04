Paola Di Benedetto si è aggiudicata la vittoria della quarta edizione del Grande Fratello Vip. L'influencer ha parlato della sua esperienza all'interno della casa e di come si sia divertita e messa in gioco per tre mesi. Ha stretto delle belle amicizie ma ha ricevuto anche diverse critiche dal alcune ex coinquiline:

"Ho sentito Denver e Patrick, a Clizia e Fernanda non rispondo" sono state le parole di Paola.

Paola Di Benedetto racconta la sua esperienza al GF Vip 4

Paola Di Benedetto ha vinto la finalissima del Grande Fratello Vip 4, l'influencer attraverso i social ha voluto ringraziare tutti i fan che l'hanno sostenuta.

Paola ha affermato che spera di aver intrattenuto i telespettatori regalando loro un po' di leggerezza e spensieratezza in questo momento difficile che il Paese sta vivendo. La Di Benedetto ha ammesso di essersi divertita tantissimo e ha rivelato: "Ho sentito Denver e Patrick, sto cercando di mettermi in contatto con Antonella e Adriana".

Paola ha sostenuto che rimarrà in contatto con tutti coloro che erano nella 'stanza blu' e che presto si metterà in contatto anche con Sara. Dopo la vittoria ha riferito di aver chiamato i suoi genitori, suo fratello e il suo fidanzato Fede, con il quale ha dichiarato di non aver in mente di affrettare i tempi per un eventuale matrimonio.

La giovane non si aspettava minimamente di poter vincere. La giovane ha poi parlato del rapporto di amicizia che ha instaurato con la conduttrice Adriana Volpe all'interno della casa: la gieffina era stata costretta ad abbandonare la casa per l'aggravarsi delle condizioni del suocero, poi deceduto. Proprio questo abbandono 'prematuro' era stato vissuto in maniera negativa dalla modella vicentina che sentiva la mancanza della coinquilina.

I commenti al veleno di Clizia e Fernanda

Paola Di Benedetto, una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, è stata messa al corrente delle parole poco carine che Clizia Incorvaia e Fernanda Lessa hanno pronunciato nei suoi confronti. L'ex modella brasiliana si era lasciata andare a dei commenti negativi riguardo all'aspetto fisico della vincitrice: "non mi sembra ci sia troppo da commentare" è stata la risposta dell'influencer.

Paola ha addirittura affermato di essersi trovata bene sia con Clizia sia con Fernanda e di averle rispettate molto. Pur non avendo particolarmente legato con loro, secondo la Di Benedetto l'educazione dovrebbe prevalere su tutto. Sulla questione è intervenuto anche il cantante Federico Rossi, fidanzato di Paola, il quale ha affermato che le parole pronunciate dalla Incorvaia e dalla Lessa ''valgono quel che valgono''.