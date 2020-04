Prosegue l'appuntamento in prima visione su Canale 5 con la soap opera Il Segreto, che tornerà in onda anche nella settimana che va dal 13 al 18 aprile 2020 con nuovi episodi inediti, che si preannunciano ricchi di colpi di scena. Occhi puntati soprattutto sulla perfidia di Fernando Mesia, che riuscirà a mettere in atto parte del suo piano diabolico che prevede la distruzione di buona parte del paese, mettendo così a repentaglio la vita di moltissimi abitanti.

Gli spoiler de 'Il Segreto' 13-18 aprile 2020: Francisca e Raimundo lasciano la villa

Nel dettaglio, le anticipazioni della prossima settimana de 'Il Segreto' fino al 18 aprile 2020, rivelano che tra Maria e Fernando ci sarà un tesissimo faccia a faccia, al termine del quale però la donna riuscirà a mettere fine a quella che può essere considerata la follia umana del Mesia.

Nonostante questo, però, Fernando riuscirà comunque a far bruciare gran parte del paese e infatti molti dei cittadini non riusciranno a mettersi in salvo. Tra questi ci saranno anche Francisca e Raimundo, i quali saranno costretti a lasciare definitivamente la loro amata villa.

Gli spoiler delle nuove puntate della soap opera iberica, inoltre, rivelano che in questa settimana che va fino al 18 aprile assisteremo ad un vero e proprio salto temporale di quattro anni, dove vedremo che nel frattempo Puente Viejo è stata ricostruita e che Mauricio è diventato sindaco.

Hipolito, invece, dopo la morte della sua amata Gracia, ha iniziato il suo lavoro sul comune.

Matias, invece, si ritroverà rinchiuso in carcere: una situazione a dir poco drammatica per la sua amata Marcela, che sarà costretta a crescere da sola la loro bambina. Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni della prossima settimana de 'Il Segreto' fino al 18 aprile 2020 rivelano che ci saranno anche delle nuove famiglie che arriveranno in paese, tra cui quella di Don Ignacio Solozabal, che andrà a vivere nella villa che per anni e anni è stata la dimora della perfida donna Francisca.

Don Ignacio non sarà da solo, dato che vivrà assieme alle sue tre figlie: Marta, Rosa e Carolina.

Dolores ossessionata dalla lotteria

Durante la partenza per Bilbao, Marta e Rosa verranno prese di mira da un gruppo di operai sovversivi che le terranno in ostaggio: una situazione a dir poco spiacevole, che farà preoccupare non poco Ignacio, il quale comincerà ad essere preoccupato che possa accadere qualcosa di brutto alle sue figlie, che proverà a proteggere in tutti i modi.

L'unico modo per risolvere la questione sarà quella di sfidare e affrontare i sovversivi che minacciano il paese.

E per questo che Mauricio chiederà aiuto anche a don Filiberto, il nuovo parroco arrivato a Puente Viejo, che si spera possa riuscire a trovare un modo per evitare che i sovversivi diventino ancora più inferociti. Per fortuna, però, la situazione andrà per il verso giusto dato che Adolfo, grazie alla sua abilità, riuscirà a mettere fine a questo sequestro che stava causando non pochi problemi.

E poi ancora le anticipazioni de 'Il Segreto' rivelano che Dolores dovrà fare i conti con la sua ossessione per la lotteria.

La donna, infatti, ha contratto dei debiti per poter aprire il suo nuovo negozio di alimentari e per questo spera che una mega vincita possa aiutarla a recuperare i soldi spesi. Ma sarà davvero così?

In queste nuove puntate della soap opera iberica in onda su Canale 5 assisteremo anche al ritorno in paese di Raimundo, il quale confesserà che da un po' di tempo non riesce più ad avere notizie da parte della sua amata donna Francisca. Che fine ha fatto la signora del Paese e come mai ha fatto perdere le sue tracce?