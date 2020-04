Lo scorso 13 marzo è andata in onda l'ultima puntata di Uomini e donne. Da quel momento, dunque, non è stato più possibile seguire le vicende dei tronisti e nemmeno quelle di dame e cavalieri della versione over. Ricordiamo che il programma è stato sospeso perché non è stato più possibile effettuare delle nuove registrazioni a causa dell'emergenza sanitaria in atto in Italia. Tuttavia, sembra che dal 20 aprile la trasmissione sia pronta per riprendere la sua consueta programmazione su Canale 5.

Il pubblico, in questo periodo di sospensione temporanea, ha sentito la mancanza dello show e sui social network ha palesato il proprio dispiacere.

In molti si sono chiesti come mai Mediaset abbia deciso di interrompere il programma, poiché pare vi fossero ancora delle puntate registrate da mandare in onda almeno e presumibilmente per un'altra settimana.

U&D dovrebbe tornare sul piccolo schermo con una nuova formula

Maria De Filippi e i suoi collaboratori in questo periodo avrebbero lavorato ad una rivisitazione del dating-show nel pieno rispetto delle norme restrittive anti-contagio emanate dal governo in questa fase di emergenza sanitaria. Di recente, l'autrice Raffaella Mennoia è intervenuta su Instagram per rassicurare il pubblico, scrivendo: "Stiamo lavorando per voi".

Negli ultimi giorni, intanto, Dagospia ha diffuso l'indiscrezione relativa ad un probabile ritorno in televisione di Uomini e Donne a partire da lunedì 20 aprile.

Qualora ciò dovesse accadere, si tratterebbe di una sfida non da poco per la redazione del programma pomeridiano di Canale 5. Sembra, infatti, che si stia preparando una versione rivisitata dello show, priva di esterne, baci e abbracci. I protagonisti, infatti, dovrebbero intervenire da remoto in videoconferenza.

Si tratterebbe, quindi, di collegamenti a distanza. In attesa di conferme ufficiali da parte di Mediaset o dello staff di Uomini e Donne, si può anticipare che, in caso di ripartenza della trasmissione, tra le protagoniste i telespettatori dovrebbero ritrovare Gemma Galgani e Giovanna Abate.

"Stare vicini da lontano" nel pieno rispetto delle norme vigenti. Sarebbe questo il nuovo format studiato da Maria De Filippi e dagli autori per rilanciare Uomini e Donne sul piccolo schermo.

Dovrebbe essere una sorta di corteggiamento 2.0, basato su messaggi che i protagonisti dovrebbero inviare da lontano.

Ad ogni modo, si attendono comunicazioni ufficiali per sapere se davvero dal 20 aprile la trasmissione sarà di nuovo in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45 e per capire quali saranno i cambiamenti introdotti dalla redazione.