L'attrice Ilaria Rossi, una delle protagoniste della soap opera di Rai 1 intitolata il Paradiso delle Signore, ha rilasciato un'intervista esclusiva a TV Soap dove ha parlato del suo amato personaggio e non solo. In modo particolare, Ilaria Rossi si è soffermata a raccontare alcuni dettagli sul triangolo amoroso in cui il personaggio che interpreta, e cioè quello di Gabriella Rossi (la stilista del grande magazzino di Milano), si trova coinvolta. Già, perchè ormai da diverse puntate, i fan del Paradiso vedono una Gabriella in difficoltà, ma soprattutto indecisa se continuare ad avere una relazione con Salvatore Amato (Emanuel Caserio) o se invece iniziare una nuova storia d'amore con il bel Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini).

Secondo Ilaria Rossi, il suo personaggio dovrebbe pensare più a se stessa

Nell'intervista, Ilaria Rossi, ha anche raccontato un aneddoto sul suo provino per entrare a far parte del cast del Paradiso delle Signore. La Rossi, ha infatti svelato di aver partecipato ai provini proprio grazie alla sua agenzia, ma di non essere stata scelta inizialmente per essere una delle attrici della soap. Però, grazie ad una rinuncia di una sua collega, Ilaria è stata richiamata dal regista proprio per interpretare il ruolo di Gabriella Rossi.

L'attrice, inoltre, ha svelato che nelle prossime puntate Gabriella sarà molto indecisa e che penserà molto al suo futuro; in modo particolare avrà difficoltà a dimenticarsi di Salvo. Secondo la Rossi, il suo personaggio, proprio per come si è evoluto in questa stagione, starebbe meglio accanto ad un uomo come Bergamini. Secondo Ilaria Rossi, Gabriella dovrebbe pensare in questo momento più alla sua carriera e a se stessa.

Dovrebbe così stare da sola e non pensare né a Salvatore né a Cosimo.

Ilaria Rossi ha un bel rapporto con tutto il cast

A causa dell'emergenza sanitaria che ha colpito l'Italia, anche le registrazioni dei nuovi episodi del Paradiso delle Signore hanno subito un blocco. Per questo motivo, le ultime puntate di questa stagione andranno in onda fino a lunedì 27 aprile (successivamente la Rai trasmetterà alle 15.40 le repliche della soap).

Anche per far compagnia ai suoi fan, Ilaria Rossi, ha quindi voluto raccontare come è il clima che si respira sul set del Paradiso. Ha infatti svelato di avere un bellissimo rapporto di amicizia con tutti i suoi colleghi, ma in modo particolare con Federica De Benedittis (Roberta) ed Emanuel Caserio. Grazie a questa stagione, inoltre, avendo avuto l'opportunità di girare più scene con Antonella Attili (Agnese) e Alessandro Cosentini (Cosimo Bergamini), Ilaria Rossi, ha avuto la possibilità di legare molto anche con loro. Il Paradiso, riferisce l’attrice, è un ambiente di lavoro “molto positivo”, dove non ci sono invidie e dove tutti si vogliono bene.