Licia Nunez è stata senza ombra di dubbio una dei protagonistidella quarta edizione del Grande Fratello VIP, conclusosi l’8 aprile scorso. Si è fatta conoscere per il suo carattere sempre schietto e sincero, senza mai peli sulla lingua. Il suo percorso nella casa più spiata d’ Italia è stato caratterizzato dal rapporto di amore e di odio con Antonella Elia: prima amiche inseparabili e poi nemiche. Con la showgirl non crede ci siano possibilità di ricostruire quell’amicizia creatasi. Non sono mancati, nel suo lungo viaggio, anche emozioni belle: dall’amore per la sua compagna Barbara Eboli, con cui sogna di poter realizzare il sogno di diventare mamma, allo stretto legame con la produttrice Rita Rusic e Clizia Incorvaia.

In questa intervista esclusiva per Blasting News, ci racconta che del suo percorso non cambierebbe niente, perché è stato perfetto così. Con grande positività guarda il futuro personale e lavorativo.

Licia Nunez e la sua esperienza nella casa: ‘Non cambierei nulla del mio percorso nella casa’

Licia cosa ti porti da questa esperienza nella casa del Grande Fratello VIP?

‘Da questa esperienza vissuta nella Casa del Grande Fratello, mi porto la consapevolezza di essere stata me stessa, nella mia semplicità, nel rispetto per le persone, nella forza delle parole, nell'energia degli abbracci, nel commentare l'Amore in ogni sua forma e la certezza di aver diminuito le distanze che si creano tra un'artista e le persone .

La vittoria più grande è quella di essere arrivata al pubblico.’

Ti aspettavi di arrivare in finale? Come hai preso il fatto di essere stata eliminata, ad un passo dalla fine, dopo aver vinto tanti televoti?

‘Dopo aver vinto diversi televoti, speravo di arrivare in Finale. A parte la delusione iniziale, in me si è fatta strada la certezza di aver fatto un ottimo percorso e se tornassi indietro rifarei tutto esattamente allo stesso modo.’

Molti ti hanno accusato di non aver fatto un gioco troppo pulito con Paolo Ciavarro, dopo che è stata fatta vedere una clip in cui dicevi che lui non aveva anima.

Puoi chiarire questa espressione? Hai sentito Paolo?

‘Non ho mai adottato strategie all'interno della Casa. Nella puntata finale del GF Vip, quella dell'8 aprile, ho chiarito la mia posizione circa l'espressione "senza anima" rivolta a Paolo Ciavarro, dicendo che, in alcune situazioni, Paolo ha manifestato poca personalità, questo intendevo. Col senno di poi posso dire che non era l’affermazione adatta per spiegare ciò che pensavo di lui.

Aggiungo che è un ragazzo educato e perbene e nn volevo essere offensiva. Non ci siamo ancora sentiti.’

Licia e Antonella Elia: ‘Era un amicizia a senso unico’

Durante la finale abbiamo visto che tra te e Antonella Elia sono volate parole forti. Quale è stato il momento in cui il rapporto tra voi due si è incrinato completamente? Credi che l’entrata di Valeria Marini abbia inciso sulla vostra amicizia?

‘Il rapporto tra me ed Antonella si è incrinato nella puntata del 2 marzo. In occasione dello scontro Elia-Marini, ho semplicemente espresso la mia opinione dicendo che Valeria non aveva in alcun modo provocato Antonella, manifestando quindi un parere discordante dal pensiero della Elia.

Purtroppo, il Grande Fratello VIP ha insegnato che, quando un concorrente ha manifestato un pensiero che non era in linea con il "modus operandi" della Elia, è diventato subito un suo "nemico". Ho compreso che era un'amicizia a senso unico.

C’è qualcosa che cambieresti o che non faresti? Avresti parlato lo stesso del tuo passato?

‘Rifarei tutto esattamente allo stesso modo, ma aggiungerei qualche VAFFA!’

Nella casa hai legato molto con Rita Rusic. Nella giornata di Pasquetta avete fatto una bella e divertente diretta insieme. Cosa ti ha colpito di lei?

‘All’ interno della Casa, Rita Rusic è stata un punto di riferimento per me.....

Mi ha supportata dopo l'ingresso nella casa di Imma Battaglia e relativa discussione ed è stata di conforto nei giorni precedenti al mio chiarimento con Barbara, la mia compagna. La vera amicizia si vede nel momento del bisogno. Rita è una donna straordinaria, NOT FOR ALL! E' una donna sensibile, forte ed allo stesso tempo fragile, una persona vera, sincera che ti fa star bene standole vicino, perché "senti" ciò che è dentro.’

Nella casa molti hanno dubitato della tua veridicità. Secondo Antonella Elia, ogni tua mossa è stata fatta unicamente per andare avanti nel gioco. Cosa non si è capito della vera Licia?

‘Premettendo che Antonella Elia riversa sugli altri ciò che è la sua natura, ovvero quella di essere un'ottima giocatrice, (però qualcuno Le dica che il Grande Fratello è terminato da settimane), ribadisco di non aver mai fatto alcuna strategia all'interno della Casa. Ho imparato che nella vita non si può piacere a tutti e, a coloro che non hanno voluto capirmi, dico semplicemente che hanno perso un'occasione di confronto con una realtà, la mia, differente dalla loro. A volte, il mio essere introversa, riservata, un pò distaccata viene percepito come una sorta di maschera, invece è soltanto una forma di autodifesa e comunque è la mia natura.’

Licia Nunez su Sossio Aruta: ‘le sue parole avevano una natura discriminatoria’

Nel corso della finale hai avuto un battibecco con il terzo classificato Sossio Aruta che ha cercato di giustificarsi.

Cosa pensi di lui e del suo comportamento?

‘E' evidente che le parole pronunciate da Sossio Aruta in merito al "mio mondo" avessero una natura discriminatoria. Nessuno dovrebbe essere considerato, trattato e distinto unicamente sulla base del proprio orientamento sessuale, togliendo importanza alla singola personalità. Ovviamente sono orgogliosa di far parte del mondo LGBTQ+.’

Come è nato l’ormai famoso #napulez con Teresanna Pugliese?

‘#napulez, il mio cuore, per ovvie ragioni, è per metà pugliese e per metà napoletano. Con Teresanna Pugliese c'è stata fin da subito sintonia, le nostre risate prorompevano nello stesso momento e per gli stessi motivi; Terry trasuda energia positiva e verità.’

Quali sono i tuoi futuri progetti futuri?

‘Progetti futuri? Per quanto riguarda la vita privata, andare a convivere con la mia compagna Barbara; per quanto riguarda l'aspetto professionale, recitare in una fiction d'azione e poter condurre un programma tutto al femminile.’