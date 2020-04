Ieri, 19 aprile 2020, Amadeus è stato ospite in collegamento a Domenica In, contenitore condotto da Mara Venier su Rai 1 per parlare della sua probabile conduzione di Sanremo 2021. Il conduttore televisivo ha poi ricordato assieme alla moglie Giovanna Civitillo la settantesima edizione del Festival con grande soddisfazione e un pizzico di nostalgia. Un'edizione di successo, rimasta già nella storia della kermesse musicale, nonostante le varie polemiche scoppiate. Infine, il presentatore ha annunciato, seppur con un po' di mistero, il suo possibile ritorno sul palco dell'Ariston, anche se manca ancora l'ufficializzazione da parte dei vertici Rai.

Le dichiarazioni di Amadeus sul possibile ritorno all'Ariston

"Una volta in un'intervista ho detto che al primo Sanremo non si dice di no, al secondo si dice 'ci penso'. Ma questo non sarà il mio secondo Sanremo, sarà il primo dopo il Coronavirus" ha affermato Amadeus a Domenica In, parlando del suo possibile ritorno sul palco del teatro Ariston nel 2021. Sarà un'edizione significativa, la prima dopo la pandemia del Covid-19 che ha messo in ginocchio l'Italia e il mondo intero, ma a quanto pare Amadeus è pronto a lasciare nuovamente il segno nei cuori dei telespettatori della famosa kermesse canora.

Dopodiché, è intervenuta Giovanna Civitillo che ha dichiarato che suo marito Amadeus è molto impegnato a partecipare a diverse riunioni, senza scendere nei particolari. Che si stia trattando proprio dei preparativi del Festival di Sanremo 2021? Chissà, per ora è ancora troppo presto per saperlo. A quanto pare, però, il patron del Teatro Ariston Walter Vacchino, intervistato da Sanremo News, ha fatto sapere che la data d'inizio della nuova edizione del concorso canoro più famoso in Italia potrebbe essere fissata ad aprile 2021 anziché a febbraio.

Gli utenti di Twitter e Massimiliano Longo dicono sì al bis di Amadeus a Sanremo

Un bis di Amadeus sul palco del Festival di Sanremo è stato commentato in maniera piuttosto positiva dalla maggior parte dei telespettatori italiani. Qualcuno, infatti, ha espresso tutta la sua gioia riguardo alla notizia, twittando: "Dai che Amadeus si è aperto alla prossima edizione di Sanremo 2021 e magari si porta dietro anche Fiorello".

Oltre ai diversi telespettatori, è intervenuto anche il giornalista Massimiliano Longo che ha commentato: "A Domenica In intervistato da Mara, Amadeus apre con coraggio Sanremo 2021. È coraggioso per due motivi... per i risultati dell’ultimo festival ma, soprattutto, perché sarà il primo festival dopo o durante coronavirus e per realizzarlo ci vuole una sensibilità che gli appartiene".

Daje che #Amadeus si è aperto alla prossima edizione di #sanremo2020 e magari si porta dietro pure @Fiorello #domenicain — Francesca Maria (@LaFrancisella) April 19, 2020