I fan di Lucifer aspettano con ansia il rilascio della quinta stagione della serie che attualmente è una delle più amate su Netflix. Prima cancellato dall'emittente FOX e poi salvato dalla piattaforma statunitense, il fantasy drama continua ad appassionare milioni di spettatori che attendono soltanto di sapere quando potranno gustarsi i sedici episodi inediti che verranno distribuiti in due parti. Tuttavia, a causa dell'emergenza Coronavirus, anche le riprese di Lucifer sono state interrotte e perciò non è ancora possibile stabilire la data del debutto.

Una cosa però sembrerebbe certa: il noto colosso dello streaming ha intenzione di produrre anche un sesto ciclo. La decisione in ogni caso dipenderà, oltre che dall'accoglienza degli utenti in termini di visualizzazioni, anche dal contratto di Tom Ellis che interpreta Lucifer Morningstar. A tal proposito, stando ad alcune fonti, sembra che al momento ci sia una disputa contrattuale tra l'attore e la Warner Bros.Television che metterebbe a rischio la realizzazione della sesta stagione.

Lucifer 6 potrebbe essere a rischio: contrasti tra Ellis e la Warner Bros Tv

La realizzazione di Lucifer 6 potrebbe essere compromessa. Mentre alcune settimane fa sembrava certo che Netflix fosse molto vicino a confermare la sesta stagione, adesso sono emerse delle complicazioni che fanno vacillare i piani della piattaforma. Secondo quanto riferisce TvLine, Tom Ellis avrebbe rifiutato l'offerta degli Studios Warner e le trattative al momento sarebbero ferme.

Alcune fonti avrebbero rivelato che l'attore ha mostrato disappunto in fase di rinegoziazione del contratto con delle clausole che estenderebbero l'atto oltre il quinto ciclo. In ogni caso, se Ellis rifiutasse di tornare nei panni del signore degli Inferi dovrebbe risponderne legalmente per aver messo in discussione alcune parti del contratto dopo averlo firmato. La Warner Bros.Television non ha voluto rilasciare dichiarazioni al riguardo, ma una fonte vicino alla casa di produzione ha riferito che l'azienda non avrebbe intenzione di accettare le richieste dell'attore.

La Warner Bros Tv su Lucifer 6: Tom Ellis avrebbe superato il 'limite'

Secondo le dichiarazioni rilasciate a TvLine da fonti vicine alla Warner Bros.Television i produttori sarebbero già andati incontro alle esigenze di Tom Ellis. La celebre casa di produzione di numerosi show televisivi avrebbe inoltre dichiarato di non essere più disposta a sottostare alle richieste poiché 'a tutto c'è un limite e quel limite è stato raggiunto'. Se la Warner rimarrà ferma sulle sue posizioni la realizzazione della sesta stagione della serie dipenderà da Tom Ellis. In ogni caso il portavoce dell'interprete di Lucifer non ha rilasciato in merito alcun commento.