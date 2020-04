La super modella Gigi Hadid è incinta. Ad annunciarlo è la nota fonte TMZ, sito americano di Gossip. Il padre è il fidanzato e cantante degli ex-One Direction Zayn Malik. Per entrambi sarà il primo figlio.

Gigi Hadid è di venti settimane

Secondo fonti vicine alla coppia la modella sarebbe incinta di circa 20 settimane. Il bambino quindi, di cui ancora non è stato reso pubblico se maschio o femmina, nascerà nel mese di settembre. Per ora la coppia è d'accordo nel tenere la gravidanza in privato per poter vivere al meglio e nel modo più sano possibile questo capitolo della loro vita.

Sembra approfitteranno di questo periodo di isolamento per stare lontano dai riflettori e dai paparazzi il più possibile.

La modella ha recentemente festeggiato il suo 25esimo compleanno e ha postato una foto su Instagram al fianco della sorella e del fidanzato. La pancia era nascosta da un oversize maglione nero. La modella ha postato anche altre foto nelle sue storie per il suo compleanno che la ritraevano con una coroncina in testa mentre davanti alla torta esprimeva un desiderio. Tutte le foto però sono a mezzo busto e non danno possibilità di vedere la pancia di Gigi.

Gigi e Zayn, infatti, stanno passando la quarantena insieme nella fattoria di famiglia degli Hadid in Pennsylvania. Entrambe le famiglie dichiarano di essere molto felici della notizia ed elettrizzati di conoscere il futuro piccolo Malik.

Gigi e Zayn: fidanzamento on and off

Gigi Hadid e Zayn Malik sono una delle coppie più amate dello 'star system' dell'ultimo periodo. I due hanno iniziato a frequentarsi per la prima volta nel 2015 per poi dichiarare la loro separazione nel 2018.

Hanno poi spiegato che la rottura è stata causata da motivi di lavoro. Gigi infatti è ora una delle modelle più famose e pagate al mondo e viaggia in continuazione per servizi fotografici e passerelle con le più grandi griffe d'alta moda del mondo. Zayn invece dopo essersi separato dalla celebre boy band One Direction ha intrapreso una carriera da solista di altrettanto successo che lo ha portato a fare performance in tutto il globo.

Secondo gli amici e le famiglie, però, non hanno mai smesso di essere in contatto e nonostante entrambi avessero altre storie rimaneva sempre una connessione tra loro.

È alla fine del 2019 che hanno deciso di riprovarci e tornare insieme per poi farsi vedere per la prima volta in pubblico insieme nel gennaio 2020. Hanno confermato ufficialmente i rumor il 14 febbraio, giorno di San Valentino, in cui hanno postato sui rispettivi social foto insieme in atteggiamenti affettuosi.

Entrambi hanno più volte detto pubblicamente come si sentano fatti l'uno per l'altra, di avere caratteri completamente diversi ma che si completano tra loro.

Malik aveva raccontato in un intervista: 'Per esempio Gigi è super organizzata mentre io in queste cose sono un disastro. Mi appoggio molto alla sua forza e al suo carattere'.