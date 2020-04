Gigi Hadid è incinta e aspetta un bambino da Zayn Malik. A dare la notizia è stato Tmz, il famosissimo sito di Gossip americano. La notizia ha spiazzato tutti, nessuno si era accorto della modella in dolce attesa. Un lieto evento che corona la splendida storia d’amore con il cantante, dopo alti e bassi.

Qualche indizio era già nell’aria, infatti la modella ha festeggiato il suo 25esimo compleanno lo scorso 23 aprile con Zayn. La modella ha definito tale evento come “Il più dolce” e “un compleanno che non dimenticherà mai”.

La modella ha passato il suo periodo di isolamento a causa del rischio contagio con la sua famiglia e il compagno Zayn in una lussuosa tenuta in Pennsylvania.

La rivelazione di Tmz: Gigi Hadid è incinta

Dopo l’annuncio della gravidanza di Gigi, una delle modelle più famose e pagate al mondo, fonti vicine alla famiglia hanno rivelato nuovi dettagli in merito alla vicenda. Gigi è incinta di 20 settimane ed entrambe le famiglie sono felici del lieto evento. La top model dovrebbe partorire a settembre.

La notizia era passata inosservata anche a causa degli impegni della modella, che si sono incastrati perfettamente con le tempistiche della gravidanza e che le consentiranno di ripartire subito dopo la tanto attesa nascita. Gigi Hadid ha sfilato lo scorso gennaio a Parigi per Chanel e al momento è a riposo a causa della pandemia che sta imperversando in tutto il mondo. Se i calcoli sono esatti e dovesse effettivamente partorire a settembre, potremo rivederla sulle passerelle già in autunno.

Gigi Hadid e Zayn storia

La storia d’amore tra Gigi e Zayn Malik, ex componente degli One Direction è iniziata nel 2015. Tuttavia, non è stata sempre rose e fiori. Il cantante e la modella si sono allontanati per poi ricongiungersi varie volte. Addirittura, nel marzo del 2018 i due avevano messo al corrente i fans della loro separazione. Un duro colpo per Zayn, che ha sempre dichiarato di provare ancora del tenero per la modella.

A gennaio poi l’evento che ha fatto riaccendere la scintilla. In occasione del 27esimo compleanno di Zayn, era presente anche Gigi. I festeggiamenti si sono svolti in un ristorante di New York con Bella, sorella di Gigi e la cantante Dua Lipa, fidanzata di Anwar Hadid, fratello delle due modelle.

Gigi Hadid e Fedez, amore platonico

L'improvvisa notizia ha colto di sorpresa molti fan della modella, tra i quali il rapper italiano Fedez. Il cantante ha subito condiviso la sua reazione sui social, facendosi portavoce del suo amore platonico per Gigi: "Ciao Gigi, io un po' ci avevo creduto". Fedez ha da sempre una cotta per la modella, fatto di per sé conosciuto anche da sua moglie Chiara Ferragni.