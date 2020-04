Pochi istanti fa Marina Fiordaliso ha annunciato la perdita di sua madre, stroncata dall'ormai tristemente nota polmonite generata dal Coronavirus.

A rendere noto il grave lutto è stata direttamente la cantante emiliana attraverso i suoi canali social. Nel tweet Fiordaliso ha reso partecipi i fan del fatto che tutta la sua famiglia aveva contratto il Covid-19 riuscendo però a sconfiggere il patogeno. Tutti tranne la signora Carla che purtroppo non ce l'ha fatta.

Nel 2017 la donna aveva partecipato al programma televisivo Bake of Italy - Celebry Edition di Real Time, non era dunque nota solo per essere la madre di Fiordaliso ma anche per una brevissima comparsata sul piccolo schermo.

Il messaggio di Fiordaliso

Il Coronavirus purtroppo continua a mietere vittime in Italia e nel mondo e non guarda in faccia nessuno. Parecchi volti noti del mondo dello spettacolo e dello show business sono infatti stati colpiti da lutti e decessi in famiglia: dopo la madre di Piero Chiambretti, il patrigno di Enrique Iglesias e la madre di Miguel Bosè, Lucia, è infatti venuta a mancare anche la madre di Marina Fiordaliso.

La cantante in queste ore è stata protagonista di uno sfogo sui social. Attraverso il proprio profilo Twitter la donna ha scritto un messaggio di cordoglio ma anche di sfida verso un virus che la sua famiglia è comunque riuscita a sconfiggere: "Maledetto Covid-19, hai portato via la mia mamma" recita l'incipit del post.

PIACENZA :MALEDETTO COVID-19 TI SEI PORTATO VIA LA MIA MAMMA ,IO MI SONO AMMALATA ( ora guarita ) MIA SORELLA AMMALATA( ora guarita) ma LA ROCCIA (mio padre) ti HA SCONFITTO .E’ GUARITO Vaff CORONA VIRUS — Marina Fiordaliso (@Fiordaliso_) April 2, 2020

Durante il suo sfogo la cantante emiliana ha rivelato che tutta la famiglia era stata contagiata dal coronavirus: "Io mi sono ammalata, mia sorella ammalata, ma la roccia (mio padre) ti ha sconfitto ed è guarito".

Purtroppo, l'unica ad uscirne sconfitta è stata dunque la signora Carla.

Il sostegno dei fan

In un momento così delicato per Marina Fiordaliso si è fatto sentire e come il sostegno dei fan. Da quando la cantante ed ex concorrente di Tale e Quale Show ha annunciato la prematura scomparsa della mamma, sono arrivati al suo indirizzo moltissimi messaggi d'affetto.

Un utente si è sentita in dovere di mandare un forte abbraccio alla cantante.

Un altro invece, ha dichiarato tutta la propria vicinanza alla sua beniamina in questo momento di dolore. Tra le tante persone che si sono strette al grido di dolore di Fiordaliso, non è passato inosservato il 'cinguettio' di Rita Pavone, breve ma intenso: "Il mio cordoglio per la tua mamma. Ti abbraccio fortissimamente. Tu sei una roccia. Tu sei una grande donna".

Il mio cordoglio per la tua mamma

Ti abbraccio fortissimamente. Tu sei una roccia.

Ti sei una grande donna. TVB — Rita Pavone Official (@Rita_Pavone_) April 2, 2020

Anche la conduttrice Manila Nazzaro ha twittato: "Ti abbraccio forte", un esempio il suo seguito anche da Alessandra Drusian dei Jalisse.

Tra i numerosi messaggi di cordoglio lanciati via social troviamo anche quello della modella Elisa D'Ospina.

Il mondo continua a mostrarsi evidentemente fragile dinnanzi all'ineluttabilità della vita, anche adesso che nel 2020 si riteneva di essere quasi 'invincibili' grazie ai progressi del mondo della tecnica e di quelli dell'universo della medicina. Anche i social network, luogo dell'allegria e dell''esibizionismo' per eccellenza, non sono sfuggiti ai cambianti in atto in un momento tanto triste passando dall'essere un momento di condivisione spensierato e sereno all'apparire come un enorme bacheca virtuale utile per lasciare messaggi di cordoglio e di dolore.