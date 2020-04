Nel corso dell'ultima puntata di 'Live non è la D'Urso' , andata in onda il 29 marzo, la conduttrice della trasmissione si è lasciata andare recitando una preghiera in diretta insieme a Salvini. Il noto conduttore e giornalista televisivo, Maurizio Costanzo, si è pronunciato sulla vicenda ed ha esordito dicendo che rivedendo quella scena ha provato una sorta di disagio e imbarazzo. Questo gesto della conduttrice ha separato l'opinione pubblica dando il via ad una serie di polemiche sull'accaduto.

L'intervista di Costanzo in merito alla vicenda

Maurizio Costanzo, in un'intervista rilasciata a Panorama ha espresso la sua opinione in merito a quanto accaduto nella popolare trasmissione di Canale 5. Ha ammesso di aver guardato lo spezzone del programma riguardante la vicenda in un secondo momento, dopo aver saputo delle critiche, e di aver provato un forte disagio ed imbarazzo nel guardare la scena. Ha dichiarato che nel corso della sua carriera anche a lui è capitato di recitare una preghiera nel corso delle dirette, ma sempre a mente e mai pubblicamente.

Costanzo non è stato il solo a criticare l'atteggiamento della donna. Anche l'agente Lucio Presta si è espresso sulla vicenda e non ha usato di certo parole leggere, ha definito l'evento come "un orrore televisivo, uno scempio", soprattutto per il difficile momento che tutto il territorio nazionale sta attraversando a causa dell'emergenza legata alla diffusione del contagio da Coronavirus. Questo percezione negativa ha accomunato il pensiero di diversi volti noti.

Costanzo poi ha anche ammesso di essere a conoscenza della difficoltà della conduttrice di dover portare avanti un programma di intrattenimento in un periodo come questo ed è per lo stesso motivo che ha rinunciato al suo 'Maurizio Costanzo Show' in questo periodo così difficile.

La petizione dei telespettatori per cancellare i programmi di Barbara da Mediaset

La preghiera di Barbara D'Urso, recitata in diretta la scorsa domenica, sta ancora facendo discutere l'opinione pubblica.

Molti dei fedeli telespettatori hanno appoggiato la sua scelta di recitare una preghiera con Salvini in diretta, ma tanto altri hanno manifestato il loro dissenso per questo gesto. Dopo questo avvenimento, molti dei telespettatori contrari, hanno lanciato una petizione online chiedendo l'abolizione di tutti i programmi condotti dalla donna dal palinsesto di Mediaset. Questa richiesta da parte dei telespettatori rimarrà molto probabilmente inascoltata, ma di sicuro metterà in allarme i vertici di Cologno Monzese sulla qualità dei prodotti televisivi offerti alla collettività. Questo soprattutto perché non è stato solo il pubblico a non gradire il suo gesto, ma anche altri volti noti della TV, tra cui Maurizio Costanzo.