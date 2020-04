Barbara D'Urso, nel corso della puntata del 29 marzo del programma Live, non è la d'Urso, in collegamento video con Matteo Salvini interpellato sull'emergenza sanitaria ed economica dovuta al Coronavirus, ha recitato la preghiera "L'Eterno Riposo" assieme al leader della Lega Nord.

La presentatrice ha rivolto la sua preghiera alle vittime della pandemia che in Italia ha devastato, in particolare, la regione Lombardia. Non tutti, però, hanno gradito che la d'Urso abbia esternato in diretta tv un momento, considerato molto intimo, quale è quello in cui ci si rivolge a Dio.

Maurizio Costanzo, nel corso di un'intervista rilasciata a Panorama, si è mostrato ben poco d'accordo con il momento mistico vissuto dalla conduttrice, dicendo di aver provato persino disagio. Il marito di Maria De Filippi non è stato l'unico ad aver manifestato il proprio disappunto, in quanto sul web, terreno fertile per gli attacchi alla presentatrice, alcuni sono insorti, avendo trovato parecchio fuori luogo la cosa.

Maurizio Costanzo, con la proverbiale schiettezza che lo contraddistingue da sempre, non si è nascosto dietro un dito, puntandolo, invece, contro la collega di Mediaset.

Quest'ultima non ha ancora risposto all'accusa, pur non avendo fatto mistero di condurre con estrema difficoltà in uno studio vuoto a causa dell'emergenza dovuta alla pandemia. Costanzo ha ammesso di aver recitato mentalmente una preghiera nel corso di una diretta, ma ha ribadito quanto farlo in pubblico sia diverso.

Altre critiche alla d'Urso: Lucio Presta dice la sua sui social

Lucio Presta ha fatto eco a Maurizio Costanzo parlando di 'orrore televisivo e scempio'.

Non è la prima volta che la conduttrice è nell'occhio del ciclone, in quanto giorni fa è stata criticata anche da Selvaggia Lucarelli per aver pubblicato una foto con un truccatore ed un parrucchiere, intenti a prepararla prima della diretta, sia pure a distanza di sicurezza, nel rispetto delle norme vigenti. La giornalista ha sottolineato come, a suo dire, far lavorare truccatori e parrucchieri in un periodo di diffusione della pandemia sia fuori luogo.

La Lucarelli ha accusato la d'Urso, scherzando sul fatto che, a quella distanza, avrebbero potuto truccarla solo con delle "scope". Insomma, la bufera intorno alla conduttrice di Mediaset sembra proprio destinata a non placarsi per i motivi più diversi. La diretta interessata sottolinea spesso di amare molto il suo pubblico, all'interno del quale ci può essere, ovviamente, qualche dissenziente e di voler continuare a condurre i suoi programmi, con le dovute precauzioni, nonostante il periodo difficile che il Paese sta attraversando.