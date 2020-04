Paola Di Benedetto ha rotto il silenzio legato alle polemiche sulla vittoria al Grande Fratello Vip 4. Alcuni telespettatori hanno insinuato, che l'ex gieffina abbia vinto il reality di Canale 5 solamente il numero di follower e per la notorietà di Federico Rossi. A tal proposito la diretta interessata a Live - Non è la d'Urso ha dichiarato di essere arrivata sul gradino più alto del podio solo perché la gente l'ha rivalutata.

La vincitrice del Grande Fratello ricordiamo, che ha deciso di donare l'intero montepremi alla Protezione Civile.

In una recente intervista al Corriere della Sera, Paola Di Benedetto ha confidato di non averci pensato neanche un secondo dopo la proclamazione del vincitore.

Le ultimi dichiarazioni di Paola sulla vittoria al GF Vip 4

Domenica 19 aprile Paola Di Benedetto è intervenuta in collegamento con Live - Non è la d'Urso. Durante la diretta Vladimir Luxuria ha fatto notare alla giovane, che deve la sua vittoria anche ai litigi con Antonio Zequila. Secondo l'opinionista Mediaset, molti telespettatori non hanno gradito le affermazioni dell'attore campano, quindi si sono schierati con la modella vicentina.

Di fronte a tali insinuazioni, la diretta interessata ha risposto con una risata. Poi, Paola ha affermato che è stata senza dubbio una vittoria inaspettata anche per lei. In modo del tutto ironico l'ex gieffina ha dichiarato, che in passato nella casa di Cinecittà ci sono stati dei personaggi con molti più follower di lei sui social che però non hanno vinto. A tal proposito la giovane ha rivelato, di ricevere molti messaggi anche da persone lontano dal mondo dei social.

A tutti coloro che l'hanno accusata di aver vinto solo grazie alla notorietà di Federico Rossi, la modella vicentina ha tagliato corto: "Senza dubbio il mio fidanzato mi ha supportato, ma ognuno gioca le sue carte".

Il rapporto della Di Benedetto con i reality-show

Paola Di Benedetto in una recente intervista al Corriere della Sera ha cercato di dare una spiegazione, sul perché i telespettatori hanno favorito lei rispetto a Patrick Ray Pugliese o Paolo Ciavarro.

L'ex Madre Natura è convinta di essere stata rivalutata da molte persone: "Forse hanno visto in me una persona semplice". Paola ha spiegato che all'inizio del percorso nella casa più spiata d'Italia, non è stato facile neanche per lei. Solamente in un secondo momento ha deciso di non avere paura nel dire quello che pensava.

La differenza tra il Grande Fratello Vip e L'Isola dei Famosi è stata netta. Paola Di Benedetto, infatti, ha affermato che in Honduras i telespettatori si erano soffermati solamente sul percorso di coppia vista la vicinanza con Francesco Monte.