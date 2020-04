Una delle ex protagoniste più discusse della quarta edizione del GF Vip, continua ad essere sotto i riflettori delle telecamere. Ieri sera domenica 19 aprile 2020, Antonella Elia è stata ospitata nella trasmissione ‘Live Non è la D’Urso’ in compagnia del fidanzato Pietro Delle Piane con cui si è ricongiunta dopo essere uscita dal reality show. Sia Vladimir Luxuria sia Costantino della Gherardesca hanno fatto capire di non credere che l’attore provi realmente dei sentimenti nei confronti dell’ex gieffina.

Il 45enne nel corso della puntata ha rinunciato a fare un gesto importante nei confronti della sua fidanzata, proprio per essere stato criticato dall’ex politica italiana. Pietro dopo aver promesso all’ex valletta di Mike Bongiorno che la renderà la donna più felice del mondo, ha svelato che aveva preparato una proposta di matrimonio da brividi dichiarando: “Mi avete interrotto sul più bello. Volevo chiederle di sposarmi”.

Pietro Delle Piane rimanda la proposta di nozze ad Antonella Elia

Domenica 19 aprile 2020 nel noto programma ‘Live Non è la D’Urso’ tra i vari ospiti ci sono stati anche Antonella Elia, e altri ex concorrenti del GF Vip 4.

L’ex valletta di Mike Bongiorno si è presentata nello studio di Cologno Monzese al fianco del compagno Pietro Delle Piane, che ha frenato una sua iniziativa a causa di Vladimir Luxuria. Quest’ultima ha interrotto l’attore, proprio quando era in procinto di fare una dichiarazione d’amore alla fidanzata. Per la precisione il 45enne era intenzionato a chiedere all’ex ragazza di 'Non è la Rai' di sposarlo, ma prima di fare questo grande passo non sono mancate da parte sua delle parole dolci nei confronti della stessa.

Pietro Delle Piane ha commentato il percorso fatto dalla Elia nel reality show condotto da Alfonso Signorini, affermando: “Sei una donna vera e l’hai dimostrato. Nella Casa del Grande Fratello sei stata sempre te stessa dal primo giorno all’ultimo”.

A questo punto c’è stato l’intervento di Vlamidir Luxuria che rivolgendosi alla coppia ha esordito: “Scusate se mi intrometto. Deve durare ancora tanto questo monologo?”.

Non si è fatta attendere la replica dell’attore che ha fatto sapere all’ex politica italiana e al pubblico da casa, che stava per fare una proposta di matrimonio ad Antonella. Per concludere l’ex interprete di Giuliano Brendani uno dei protagonisti della soap ‘Un posto al sole’, dopo aver detto a Luxuria che aveva l’occorrente per sorprendere la propria amata compreso l’anello ha aggiunto: “Tutto rimandato alla prossima puntata”.

L’ex gieffina torna a parlare del suo difficile passato a ‘Live Non è la D’Urso’

Sempre nel salotto di Barbara D’Urso, la Elia oltre a fare chiarezza sulla sua storia d’amore con Pietro Delle Piane finito al centro di un bufera qualche mese fa per un presunto flirt con una sua ex, è tornata a parlare del suo difficile passato.

La showgirl torinese ha iniziato il suo commovente discorso pronunciando le testuali parole: "Spesso ho avuto vergogna di non avere più mia madre, e la cosa si è accentuata ancor di più quando è morto anche mio padre”.

A questo punto l’ex gieffina ha spiegato di essersi sentita sbagliata e diversa dai suoi coetanei, e di essere andata ad una festa dopo qualche giorno dal funerale di suo padre come se non fosse successo nulla. Successivamente l’ex concorrente più chiacchierata del Grande Fratello Vip ha sottolineato di non avere nessun ricordo di sua mamma poiché è morta quando aveva un anno e mezzo, e ha svelato di avere lo stesso carattere di suo padre.

Infine l’opinionista di Piero Chiambretti ha dimostrato come sempre di essere una donna coraggiosa, dichiarando che cerca di sopravvivere e di essere felice nei brevi momenti.