Da questo pomeriggio è tornato in onda l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi. Dopo uno stop di circa un mese, il dating show Mediaset è tornato in onda con una versione del tutto inedita che ha conquistato subito il pubblico social. Per chi non avesse avuto modo di seguire la prima puntata di questa nuova formula di U&D su Canale 5, potrà rivederla in replica streaming online su Witty TV oppure in televisione su La5.

U&D del 20 aprile in streaming e in tv

Nel dettaglio, infatti, la puntata di Uomini e donne in onda oggi 20 aprile su Canale 5, potrà essere rivista in replica streaming online accedendo al sito web gratuito WittyTv.it, di cui è possibile scaricare anche l'applicazione omonima free per riguardare la trasmissione comodamente da tablet oppure da telefono cellulare.

Accedendo alla sezione del portale dedicata interamente a Uomini e donne sarà possibile rivedere l'intera puntata in onda oggi pomeriggio su Canale 5 ma anche le singole clip e gli spezzoni riguardanti Gemma Galgani e la tronista Giovanna.

Per chi non potesse rivedere la trasmissione in streaming, invece, c'è la possibilità di recuperare la puntata di oggi in televisione su La5. L'appuntamento con Uomini e donne, infatti, è in programma a partire dalle 19.40 circa sul canale 30 del digitale terrestre.

Il talk show andrà in onda ulteriormente in replica anche in seconda serata, a partire dalle 23 in poi sempre su La5.

La nuova formula di Uomini e donne: da oggi su Canale 5 con Gemma e Giovanna

Un ritorno decisamente molto atteso quello di Uomini e donne, che tuttavia oggi si è presentato al pubblico in una vesta del tutto inedita. Da questo momento, infatti, per far fronte alla situazione di emergenza che sta vivendo il nostro Paese, sono cambiate anche le dinamiche della trasmissione sentimentale di Maria De Filippi.

Le due protagoniste, Gemma e Giovanna, conosceranno le loro anime gemelle attraverso una frequentazione 'social'. Un vero e proprio incontro al buio per le due protagoniste femminili della trasmissione, dato che si tratterà di un appuntamento basato solo ed esclusivamente sull'uso della parola. Riuscirà in questo modo la Galgani a trovare la vera anima gemella?

Il ritorno di Uomini e donne sugli schermi di Canale 5 ha subito entusiasmato il pubblico da casa che segue la trasmissione e la commenta attraverso i social.

Su Twitter, per esempio, l'hashtag ufficiale della trasmissione ha raggiunto la prima posizione della classifica dei Trend Topic, risultando così il programma più commentato dal pubblico nella fascia oraria del pomeriggio.