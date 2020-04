Molti colpi di scena attendono i fan di Beautiful anche nel prossimo episodio in onda su Canale 5 il prossimo 1 maggio. A partire dalle 13:40, i telespettatori assisteranno ad una proposta inaspettata di Bill Spencer, il quale chiederà a Katie di sposarlo di nuovo. Dalle anticipazioni, si verrà a sapere che la donna rifiuterà, timorosa di soffrire ancora una volta. Zoe intanto verrà a conoscenza del fatto che Flo è una Logan e avrà il timore che questo possa indurre la giovane a raccontare tutta la verità sulla piccola Beth alla sua nuova famiglia.

Bill chiede a Katie di sposarlo nella prossima puntata di Beautiful

Intrighi e colpi di scena saranno gli ingredienti del prossimo episodio di Beautiful in onda su Canale 5 venerdì 1 maggio. A tenere banco, non solo le vicende legate a Flo e alla sua nuova vita all'interno della famiglia Logan, ma anche quelle di Bill, sempre più intenzionato a ricongiungersi con l'ex moglie Katie. Il magnate, infatti, avrà preso un'importante decisione e vorrà chiedere alla Logan di sposarlo di nuovo. Per tal motivo, mentre Katie passerà alla Spencer Pubblications per un saluto, l'uomo la sorprenderà tirando fuori un anello e chiedendole di diventare ancora una volta sua moglie.

Beautiful, spoiler 1 maggio: Katie rifiuta la proposta di matrimonio di Bill

Katie rimarrà spiazzata dalla proposta di matrimonio di Bill e, in un primo momento, non saprà cosa rispondere. La Logan sarà in lacrime, emozionata per quanto sta succedendo. Alla fine però, Katie non potrà fare a meno di ricordare quante volte sia stata ferita e delusa da lui in passato e, per tale motivo, rifiuterà la proposta.

Dalle anticipazioni sul prossimo episodio, emerge quanta paura abbia la Logan di soffrire di nuovo, anche per il fatto di non sapere se Bill abbia dimenticato veramente Steffy e Brooke. Gli errori commessi dal magnate in passato sembreranno essere un ostacolo, motivo per il quale Katie se ne andrà a testa bassa dall'ufficio di Bill.

Zoe scopre che Flo è una Logan nella puntata di Beautiful del 1 maggio

Mentre Bill dovrà fare i conti con il rifiuto di Katie, Brooke informerà Zoe che Flo è figlia di Storm e che quindi è una Logan a tutti gli effetti,. Questa rivelazione getterà nel panico la Buckingham, la quale avrà il timore che la ragazza possa rivelare alle sorelle Logan la verità su Beth, mettendo nei guai suo padre Reese. Le anticipazioni svelano che Brooke si accorgerà di come la rivelazione abbia scosso la modella, anche se quest'ultima preferirà fare finta di nulla, non rivelando nulla di compromettente su Flo.

Questo e molto altro nella prossima puntata di Beautiful in onda venerdì 1 maggio su Canale 5.

Si ricorda che su Mediaset Play è possibile rivedere gli episodi già trasmessi.