Le vicende di Beautiful continuano ad appassionare ancora milioni di telespettatori a distanza di quasi 30 anni dalla prima messa in onda in Italia. Gli spoiler dei nuovi appuntamenti, trasmessi dal 6 all'11 aprile 2020 su Canale 5, raccontano che tutti gli occhi saranno focalizzati sull'arrivo di un nuovo personaggio. In particolare, Shauna Fulton giungerà a Los Angeles con uno scomodo segreto alle spalle. La madre di Flo, infatti, scombussolerà la vita di Bill Spencer dopo avergli fatto una rivelazione inaspettata.

Thomas Forrester, invece, sarà sempre più vicino a Hope Logan, in crisi con Liam.

Beautiful anticipazioni dal 6 all'11 aprile: Shauna ritrova Quinn

Le anticipazioni di Beautiful, in programma da lunedì 6 a sabato 11 aprile 2020 su Canale 5, raccontano inediti colpi di scena per lo sceneggiato ambientato a Los Angeles. In particolare, i telespettatori assisteranno all'arrivo di Shauna, interpretata dall'attrice americana Denise Richards. La madre di Flo giungerà a Los Angeles per tentare di impedire alla figlia di scoprire la vera identità del padre.

La Fulton, infatti, scoprirà che Flo (Katrina Bowden) aveva deciso di sottoporsi ad un test del Dna durante una loro conversazione telefonica. Wyatt, invece, condividerà le intenzioni della fidanzata storica, tanto da spronarla a scovare il segreto di sua madre. A tal proposito, Shauna si recherà a trovare Quinn (Rena Sofer), la sua vecchia amica. Qui, le due donne ripercorreranno i vecchi tempi, finendo per parlare di Bill Spencer (Don Diamont).

Bill è il padre biologico di Flo

Stando alle trame di Beautiful, in programma questa nuova settimana sul canale del Biscione, si evince che il ritorno di Shauna scombussolerà la vita ai protagonisti della soap opera americana. In questo frangente, la donna sarà contenta di aver ritrovato Quinn, alla quale dirà che Flo non dovrà mai scoprire l'identità del suo papà biologico. Peccato, che il risultato del test di paternità sia imminente.

Per questo motivo, la Fulton si recherà da Bill prima dell'arrivo del verdetto, confessandogli di essere il vero padre della figlia. Una notizia, che sconvolgerà lo Spencer.

Thomas vuole aiutare Hope

Nel frattempo, Thomas (Matthew Atkison) ringrazierà Hope (Annika Noelle) per essere stata vicina a Douglas. Per questo motivo, il giovane cercherà un modo per sdebitarsi con lei, tanto da volerla aiutare a superare la presunta morte di Beth. Che il fratello di Steffy inizi a provare un sentimento per la figlia di Brooke? In attesa di conoscere nuovi dettagli in merito, si ricorda che la soap opera può essere rivista in modalità on-demand sulla piattaforma "Mediaset Play".