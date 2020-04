Sossio Aruta è stato sicuramente uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip che maggiormente hanno vivacizzato la quarta edizione del reality show. In una intervista al settimanale Nuovo Tv, l'ex di Campioni - il sogno ha parlato della sua esperienza al GF Vip, in particolare del suo rapporto con Antonio Zequila, e del suo futuro matrimonio con l'attuale compagna Ursula Bennardo. A tal proposito Sossio ha ammesso senza mezzi termini: "Sveleremo la nuova data solo alla De Filippi".

Il matrimonio tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo

Sossio Aruta, durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, è stato protagonista di una proposta di matrimonio alla sua attuale compagna Ursula Bennardo. La coppia si era formata all'interno del dating di Canale 5 Uomini e donne over, condotto e ideato da Maria De Filippi. Ursula ha risposto in maniera positiva alla proposta di Sossio ma ha anche affermato che la prossima estate sarà per loro impossibile convolare a giuste nozze, "adesso è proibito".

La coppia attualmente risulta essere separata dai precedenti coniugi, a breve otterranno entrambi anche il divorzio.

Per il momento, quindi, i fan di Sossio e Ursula dovranno pazientare e seguire le loro vicende su Instagram o sui giornali di Gossip. Il loro matrimonio risulta essere rimandato a data da destinarsi. Una volta uscito dalla casa del Grande Fratello Vip, Sossio si è dedicato in tutto e per tutto alla sua famiglia, "Sono contento di essere tornato per aiutare Ursula".

La Bennardo era rimasta da sola in casa con quattro figli, compresa la più piccola, e una figlia di entrambi, Bianca. Sossio Aruta ha poi concluso l'argomento matrimonio con una comunicazione: "Sveleremo la nuova data solo alla De Filippi".

Il pensiero di Sossio Aruta su Antonio Zequila

Sossio Aruta ha sempre sostenuto di essere stato molto bene all'interno della casa del Grande Fratello Vip e di aver trovato diversi amici.

Sicuramente non è stato il caso di Antonio Zequila, quello che all'inizio era un gioco si è tramutato, alla fine, in uno scontro verbale dai toni molto accesi. L'attore aveva accusato Sossio di non aver pagato gli alimenti all'ex moglie e gli aveva ricordato la squalifica di otto mesi subita all'interno di un campo di calcio. L'ex concorrente di Temptation Island aveva subito ribattuto alle accuse sostenendo in maniera netta di essere in perfetta regola con il mantenimento. Sossio è tornato, durante l'intervista, sull'argomento Zequila e ha affermato in maniera perentoria: "È una persona squallida".

L'ex calciatore ha oltretutto sostenuto che l'attore ha cercato di metterlo sotto una cattiva luce come uomo e come padre, "È stato meschino e voglio le sue scuse".