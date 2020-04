Durante l'ultima puntata di martedì 21 aprile di Uomini e donne (il programma televisivo di Canale 5 condotto da Maria De Filippi), durante la lettura delle chat ci sono stati alcuni messaggi un po' provocanti. Infatti, il nuovo format del dating show prevede che la dama Gemma Galgani e la tronista Giovanna Abate si intrattengano in conversazioni via chat con corteggiatori e spasimanti misteriosi.

Nei primi due giorni di questa nuova versione di U&D, la vera protagonista è stata propria la torinese del Trono Over che ha ricevuto tantissimi messaggi e alcuni sono stati anche un po' spinti.

Però, a leggere questi ultimi, in un primo momento è stata la padrona di casa che spesso è costretta ad interrompersi, a causa dell'opinionista televisiva Tina Cipollari e dei suoi commenti. Inoltre, i primi due spasimanti misteriosi di Gemma sono Occhiblu e Pantera.

Maria, Tina e Gianni non sono riusciti a trattenere il sorriso per le chat

Quello che è certo è che Gemma Galgani in questi primi due giorni, sta avendo tantissimi messaggi piccanti e ogni tanto si scandalizza per alcuni e per altri è anche dispiaciuta, però alla fine è molto incuriosita e quindi prosegue la lettura fino alla fine.

Alcuni commenti hanno fatto ridere a crepapelle gli opinionisti televisivi Tina Cipollari e Gianni Sperti, così come anche Maria De Filippi ha riso così tanto, che non ha potuto proseguire con la lettura. Infatti, la conduttrice televisiva ha fatto leggere i restanti messaggi a Gemma, in quanto lei era troppo imbarazzata per poter proseguire.

I corteggiatori di Gemma Galgani

Inoltre, abbiamo iniziato a conoscere i primi corteggiatori virtuali della dama: Occhiblu e Pantera.

I due misteriosi uomini hanno età differenti, il primo dice di avere sui 38 anni, mentre il secondo è più anziano. Entrambi, hanno iniziato ad inviare diversi messaggi d'amore a Gemma, in modo tale da attirare subito l'attenzione. Da un lato, il giovane corteggiatore ha puntato su frasi romantiche, mentre il signore più anziano ha preferito frasi un po' più piccanti. Queste ultime non sono comunque dispiaciute alla dama torinese, ai tempi in cui non si corteggia più da vicino, ma tramite le parole.

Inoltre, durante la puntata ci sono stati come ospiti anche Ida e Riccardo e la tronista del Trono Classico Giovanna Abate ha avuto modo di rimettersi in contatto con i suoi corteggiatori Sammy e Alessandro. Ai telespettatori non resta che aspettare la messa in onda delle prossime puntate per scoprire ulteriori novità sul percorso del Trono Over di Gemma Galgani. Intanto, per chi non avesse avuto la possibilità di vedere le ultime due puntate in diretta televisiva, potrà recuperarle mediante la piattaforma di Mediaset Play.