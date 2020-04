Gli spoiler della nota telenovela Il Segreto sono ricche di novità per i telespettatori affezionati.

Nella puntata 2163 che andrà in onda su Canale 5 mercoledì 15 aprile, Don Ignacio Solozabal, interpretato dall'attore spagnolo Manuel Regueiro, vorrà trovare un modo per infiltrarsi tra i rapitori, ma l'uomo verrà sequestrato insieme al suo uomo di fiducia Urrutia. In seguito la Marchesa de los Visos sarà assai preoccupata per il figlio Adolfo, anch'esso nelle mani dei rivoluzionari, così chiederà all'altro figlio Tomas di intervenire nel sequestro, ma il giovane non sarà d'accordo con la proposta di sua madre e si rifiuterà sin da subito.

Spoiler Il Segreto: Carolina sconvolta

Nella nuova puntata de Il Segreto che verrà trasmessa il 15 aprile, Don Ignacio sarà desideroso di recarsi alla stazione per trattare segretamente con i malviventi. Una volta arrivato sul posto, però, l'uomo verrà rapito a sua volta, insieme al suo braccio destro Urrutia.

Nel frattempo Carolina, la figlia di Don Ignacio, sarà parecchio sconvolta per la brutta situazione, così Manuela per farla tranquillizzare le consiglierà di scrivere una lettera a sua madre Donna Begoña, ma la giovane penserà che sia inutile, poiché sarà convinta che la lettera possa essere requisita, una volta arrivata presso il sanatorio in Austria dove è ricoverata la madre.

Più tardi Mauricio si confronterà con il Capitano Huertas sulle ultime notizie riguardo il sequestro, ma a un certo punto farà irruzione la Marchesa, la quale pretenderà che si usi la 'forza' contro i rivoluzionari.

Tomas si rifiuta di intervenire nel sequestro

La Marchesa de los Visos sarà oramai sicura che suo figlio Adolfo sia tra gli ostaggi dei rivoluzionari, così esigerà di essere informata immediatamente sullo stato della situazione.

Successivamente la nobildonna scoprirà che Don Ignacio e il suo uomo di fiducia Urrutia hanno cercato di infiltrarsi per negoziare con i sequestratori, ma il loro piano non è andato come sperato e i due uomini sono stati rapiti. Appena ricevuta la notizia, la Marchesa sarà assai turbata e si arrabbierà.

Nel frattempo Tomas andrà a fare visita a Marcela e gli racconterà di essersi rifiutato ad intervenire nel sequestro, come invece avrebbe voluto sua madre.

La locandiera, però, sarà notevolmente fiera e felice della decisone presa dal ragazzo, poiché non vorrà che Tomas finisca in pericolo.

Dove guardare in streaming online le puntate de Il Segreto

Nell'attesa che su Canale 5 vadano in onda le nuove puntate de Il Segreto è possibile rivedere in streaming online alcuni degli episodi già trasmessi in televisione, attraverso l'apposita piattaforma MediasetPlay.it.

La registrazione al sito è completamente gratuita, al suo interno oltre alle puntate della soap opera spagnola, si possono trovare anche alcuni 'extra', relativi agli spoiler e ai personaggi de Il Segreto.