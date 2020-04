La favola d'amore tra Hugo Sierra e Ivana Icardi è giunta al termine. Il concorrente di Supervivientes ha deciso di interrompere la relazione con la sorella del calciatore argentino. Scendendo nel dettaglio, Hugo ha scelto il momento peggiore per comunicare la sua scelta visto che Ivana lo aveva raggiunto sull'isola per fargli una sorpresa.

Per chi non avesse seguito la vicenda, Hugo e Ivana si sono conosciuti all'Isola dei Famosi in versione iberica. Sebbene i due hanno mostrato fin da subito di avere un ottimo feeling, alcuni telespettatori hanno pensato che la coppia fosse nata per fare un dispetto ad Adara Molinero e Gianmarco Onestini.

La Icardi infatti aveva dimostrato un certo interesse al Grande Fratello 16 per il modello bolognese; l'uruguagio invece è stato con la modella maiorchina dalla quale ha avuto un bambino.

Ivana Icardi torna single

Martedì 28 aprile in Tierra de Nadie è stata mostrata una clip ai telespettatori, in cui i protagonisti sono stati Ivana Icardi e Hugo Sierra. Visto che i due naufraghi vivono in gruppi separati, la bella argentina aveva deciso di raggiungere il suo fidanzato per festeggiare i due mesi di conoscenza.

Nella clip mandata in onda Ivana stava per cantare una canzone a Hugo, ma quest'ultimo l'ha bloccata. Il naufrago uruguaiano ha esordito: "Ho pensato abbastanza sai? A tutta la nostra relazione". Poco dopo il giovane è stato piuttosto categorico: "Già ti avevo detto che se non una persona non mi piace non sto con lei. Se vedo cose che non mi piacciono non le faccio passare".

Di fronte alle dichiarazioni del giovane, la Icardi ha cercato di ridimensionare la situazione ma invano.

Hugo è sembrato irremovibile: "Ho dovuto prendere una decisione drastica". Il Sierra ha spiegato che per la prima volta ha deciso di dare ascolto solamente a se stesse quindi, in quel momento la rottura era la cosa più giusta da fare.

A quel punto Ivana Icardi non ha potuto fare altro che tornare dal gruppo e raccontare cosa era accaduto. Anche Hugo è scoppiato in lacrime, ma ha preferito non parlarne con i suoi compagni d'avventura.

La reazione di Adara Molinero

Adara Molinero ha seguito la puntata dallo studio. Dopo aver visionato la rottura tra il suo ex fidanzato e Ivana Icardi, la modella si è schierata dalla parte di Huggo Sierra.

L'ex concorrente del Gran Hermano ha ammesso che questo è un momento molto delicato per il suo ex. Poi, ha confidato che nonostante i due si siano lasciati nel peggiore dei modi, non gli piace vedere Hugo soffrire: "Voglio che sfrutta la gara, perché era il suo sogno". Per quanto riguarda un'ipotetica gravidanza della Icardi, Adara ha preferito non commentare.