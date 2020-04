Vis a Vis – Il prezzo del riscatto si è rivelato un enorme successo. Complice, forse, anche la presenza di due volti noti al pubblico, le attrici Alba Flores e Najwa Nimri che ne "La Casa di Carta" interpretano Nairobi e Alicia Sierra. Su Netflix la serie si è conclusa con la quarta stagione, ma le richieste dei fan sono state così insistenti da spingere i produttori a pensare ad uno spin-off. Vis a Vis - El Oasis, questo il nome scelto dall'ideatore Iván Escobar, è andato in onda il 20 aprile su Fox Spagna.

Nell'attesa di un'uscita su Netflix, nuove anticipazioni sono state rilasciate ieri da David Ostrosky a "Enlace Judio". Nei nuovi episodi l'attore interpreta Victor Ramala, un trafficante di droga messicano che si troverà a fare i conti con Maca e Zulema nella loro ultima rapina. "Ramala è un uomo molto forte - ha anticipato Ostrosky - ma ha un punto debole: sua figlia".

Macarena e Zulema insieme per l'ultima rapina

In un'intervista a distanza per "Enlace Judio" David Ostrosky ha fornito alcune anticipazioni sull'atteso spin-off di Vis a Vis.

"Sarà un omaggio alle due protagoniste della serie" ha dichiarato l'attore messicano. Macarena e Zulema saranno impegnate in una nuova rapina e tutto inizierà da un matrimonio, quello della figlia di un signore della droga messicano. L'oggetto della rapina sarà una tiara di diamanti da 20 milioni di euro e Maca e Zulema si infiltreranno al matrimonio per rubarla. Le due potranno contare sull'aiuto di Goya (Itziar Castro), Mónica (Lisi Linder), Triana (Claudia Riera) e La Flaca (Isabel Naveira).

Dopo la rapina, la squadra di ladre si incontrerà all'Oasis Hotel per spartirsi il bottino, scoprendo presto che il piano non era così perfetto come credeva. "La rapina non andrà come previsto e seguiranno 8 episodi di azione e violenza. La serie è ben realizzata e ha una sceneggiatura davvero incredibile" ha dichiarato Ostrosky.

'Victor Ramala è un uomo molto forte, ma ha un punto debole: sua figlia'

L'attore ha parlato anche del suo personaggio, Victor Ramala, il narcotrafficante messicano che dovrà fare i conti con Macarena, Zulema e il resto della banda. "Ramala è un uomo molto forte, che non ha paura di nulla. Ha però un debole, sua figlia, e farà di tutto per lei" ha dichiarato l'attore. I nuovi episodi non si concentreranno tanto sul mondo del narcotraffico quanto piuttosto sulla famiglia. Ramala, infatti, proverà in tutti i modi a salvare sua figlia, rapita da Zulema e dalle sue complici. "Cercheranno di rendergli la vita impossibile - aggiunge Ostrosky - ma per loro non sarà facile".

La nuova serie potrebbe sbarcare presto su Netflix

Il 20 aprile è andato in onda su Fox Spagna il primo episodio di "Vis a Vis - El Oasis". Lo spin-off della serie è disponibile anche sulle piattaforme del gruppo Sky, come Movistar +, Vodafone, Orange. Per il momento non è noto quando verrà inserito nel catalogo di Netflix Italia. Dato il successo riscosso, però, è probabile che presto i nuovi episodi saranno visibili anche sulla piattaforma streaming, che contiene già le quattro stagioni di "Vis a Vis - Il prezzo del riscatto".