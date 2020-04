Gli spoiler della nota soap opera Tempesta d'amore, ambientata a Vagen in Germania, sono ricche di novità per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 da lunedì 20 a venerdì 24 aprile, Tim Degen, interpretato dall'attore Florian Frowein, uscirà finalmente dall'ospedale, così potrà iniziare nuovamente una vita normale.

Più tardi il giovane sarà notevolmente arrabbiato con Franzi e temerà di essere cacciato dall'esercito a causa della sua malattia. Nel frattempo Christoph andrà a trovare Annabelle in prigione, poiché avrà in mente di riprendersi le quote del Fürstenhof.

In seguito l'imprenditore inviterà suo figlio Tim a rimanere presso l'albergo, affinché i due possano conoscersi meglio.

Christoph va a trovare Annabelle in prigione

Nelle nuove puntate di Tempesta d'amore che verranno trasmesse dal 20 al 24 aprile, Michael deciderà di dimettere Tim dall'ospedale, con una raccomandazione: se il ragazzo continuerà ad assumere i medicinali appropriati per curarsi, allora potrà avere una vita normale.

Intanto Tim sarà assai turbato con Franzi, poiché per colpa della donna la polizia militare ha scoperto della sua malattia, pertanto il giovane avrà paura di essere cacciato dall'esercito.

Successivamente Christoph andrà a trovare sua figlia Annabelle in prigione, ma avrà delle strane intenzioni. Dopo aver parlato con Annabelle, Christoph farà ritorno al Fürstenhof, dove incontrerà Tim. L'imprenditore sarà desideroso di conoscere meglio suo figlio, così lo inviterà a fermarsi un po' di tempo presso l'albergo.

Tim sarà assai meravigliato della proposta dell'uomo, ma non avendo altro posto in cui andare, accetterà di buon grado l'offerta del padre.

Christoph va a parlare con Werner

Tim resterà notevolmente sorpreso dalla proposta di suo padre, ma allo stesso tempo ne sarà felice. Il giovane avrà alcuni problemi iniziali, poiché non sarà facile per lui sentirsi parte della famiglia. Poi il ragazzo verrà invitato dai suoi cari ad una cena, ma all'ultimo momento deciderà di non presentarsi.

Nel frattempo Christoph non avrà intenzione di cedere il suo potere a nessuno, così andrà subito a parlare con Werner riguardo le quote del Fürstenhof acquistate in precedenza da sua figlia Annabelle.

L'imprenditore pretenderà di riavere indietro le quote, poiché sosterrà che Annabelle al momento dell'affare non era capace di intendere e di volere, pertanto racconterà a Werner che sua figlia le ha dato il benestare, quando è andato a trovarla presso la prigione. Werner ragionerà sul da farsi, ma avrà parecchi dubbi nei riguardi di Christoph, così vorrà vederci chiaro.