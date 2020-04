“The Ghosts That Haunt Me” è il titolo della puntata di Station 19 che andrà in onda negli Stati Uniti d'America il prossimo 30 aprile. "I fantasmi che mi hanno intrappolato" sarà la 3x14 della ormai famosa Serie TV americana che vede come protagonisti i vigili del fuoco della Caserma 19 di Seattle. L'episodio potrà essere visto dagli appassionati telespettatori dopo una settimana di pausa e, in base alle anticipazioni rilasciate ed al promo, le storyline che si dipaneranno saranno molto interessanti.

Spoiler Station 19, 3x14: l'attacco di Ben a Robert

Colpisce una scena in particolare del promo della 3x14 di Station 19. La stessa che vede come protagonisti Ben e Robert. L'ex medico del Seattle Grey Sloan Memorial, dopo aver scoperto la dipendenza da fentanyl del Capo di Battaglione Robert Sullivan, lo affronterà in maniera diretta.

Durante l'accesa discussione, Ben Warren, infatti, intimerà al suo superiore di autodenunciare la sua dipendenza e l'overdose che l'ha colto poco tempo prima. Sembra proprio non esservi alcuna via d'uscita per il vigile del fuoco messo alle strette dal suo sottoposto.

Puntata 3x14, Station 19: il ritorno di Andy

La puntata sarà, inoltre, teatro di un importantissimo ritorno: Andy, dopo aver affrontato la sua insonnia, tornerà alla Caserma 19 per affiancare i suoi colleghi in un intervento molto particolare. La donna ha sofferto di disturbi del sonno che l'hanno portata ad allontanarsi dal luogo di lavoro per un po'. Al suo fianco vi è sempre stato il marito Robert Sullivan.

La 3x14 di Station 19 sarà la puntata in cui finalmente Andy dirà a Gibson ed ai suoi colleghi del matrimonio con il capo di Battaglione. In una conversazione con il suo ex compagno Jack, la stessa dichiara di aver preso in fretta la decisione di sposare Robert e di aver tenuto tutto segreto fino a quel momento. La relazione non ufficializzata dal matrimonio, infatti, era clandestina in quanto un Capo di Battaglione non può avere un legame d'amore con un suo Tenente.

Anticipazioni Station 19: la Bishop riceve la visita della madre

Tutta la squadra della Caserma 19 sarà impegnata in un intervento presso un bowling dismesso e fatiscente. Oltre ad Andy, ci saranno pure Maya, Jack, Dean, Vic. La stessa Maya è sotto processo per la morte del Capitano Pruitt e per aver autorizzato quest'ultimo a distruggere il tetto del magazzino in fiamme provocandone così la morte.

Nella 3x14, a sorpresa, il Capitano Bishop riceverà la visita della madre Katherine. Stando alle foto promozionali e alle dichiarazioni sulle guest star presenti, Maya presenterà furtivamente la sua relazione con Carina De Luca del Grey Sloan Memorial.

Oltre alla bella Dottoressa di origini italiane, figura nel parterre delle guest star anche Miranda Bailey, moglie di Ben Warren.

Concludiamo con il promo in esclusiva della 3x14 di Station 19.