Il 30 marzo negli Stati Uniti è andato In onda l'ultimo episodio di The Good Doctor 3 sull'emittente ABC. Le vicende di Shaun Murphy al St. Bonaventure Hospital sono giunte all'epilogo. Momenti drammatici hanno caratterizzato l'episodio finale della serie che ha lasciato i fan orfani di un personaggio che ha perso la vita nel terremoto che ha colpito San Josè. I promo rilasciati dal network avevano fatto capire che uno tra i personaggi di Lea, Neil Melendez e Glassman non sarebbe sopravvissuto e così è stato.

Uno di loro è morto per la gravità delle ferite riportate. Se da una parte è stato dato spazio al dramma della perdita, dall'altra gli autori hanno regalato al pubblico un momento intenso tra Shaun e Lea.

La produzione di The Good Doctor 3 ha comunicato ufficialmente che la stagione successiva - la quarta - farà a meno non solo del personaggio deceduto, ma anche della dottoressa Lever che non avrà più un ruolo da regular.

Spoiler Usa The Good Doctor 3: la terza stagione della serie si conclude con un lutto

La realizzazione dei venti episodi di The Good Doctor 3 non è stata influenzata dall'attuale emergenza sanitaria e si è concluso in Usa il 30 marzo con la seconda parte di un finale al cardiopalma in cui ha perso la vita uno dei personaggi principali della serie: Neil Melendez (Nicholas Gonzalez).

Il ventesimo episodio è iniziato da dove era terminato il precedente, con la dottoressa Claire Brown (Antonia Thomas) decisa a portare Neil in ospedale per capire cosa lo ha fatto collassare al birrificio.

Una volta accertata la gravità delle ferite interne si è capito che non ci sarebbe stato modo di salvargli la vita. Melendez ha potuto dire addio a Claire, alla dottoressa Lim (Christina Chang) e al dottor Glassman (Richard Schiff). L'episodio finale, oltre alla drammatica dipartita, ha mostrato un momento positivo per Shaun (Freddie Highmore). Lea (Paige Spara) si è accorta di aver fatto uno sbaglio nel respingerlo e, dopo aver assistito ad un salvataggio estremo compiuto dal giovane medico, ha seguito il cuore e lo ha baciato.

Concluso The Good Doctor 3 in Usa

Il medical drama ABC con Freddie Highmore il 30 marzo ha salutato il pubblico statunitense con un episodio drammatico che ha visto l'uscita di scena del dottor Melendez e la presenza di Carly per l'ultima volta come personaggio regular. Questi due cambiamenti nel cast di The Good Doctor gettano le basi per la quarta stagione in cui, diversamente dal medico ormai defunto, la dottoressa Lever potrebbe anche ritornare. Il personaggio interpretato da Jasika Nicole era già finito in secondo piano dopo la fine della sua relazione con Shaun. Per lo showrunner David Shore non é tuttavia escluso che Carly possa riapparire nella prossima stagione.