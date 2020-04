Tornano le anticipazioni settimanale di Una vita, la soap tv iberica ambientata a calle Acacias che tiene incollati milioni di telespettatori ogni pomeriggio su Canale 5. Le anticipazioni riguardanti ciò che andrà in onda da domenica 5 a venerdì 10 aprile, svelano che Telmo e Lucia decideranno di convolare a nozze annunciando la lieta notizia a Felipe e Celia. Quest'ultima intanto, sarà sempre più ossessionata dalla piccola Milagros e ciò farà indispettire non poco il marito. Samuel invece, riuscirà a trarre in inganno lo strozzino Batan, il quale verrà ritrovato privo di vita, mentre Flora verrà finalmente liberata ritornando nel quartiere sana e salva.

Una vita, puntate 5-10 aprile: Telmo e Lucia presto sposi

Dopo essersi abbandonati alla passione, Telmo e Lucia si confronteranno e decideranno di sposarsi per non vivere ancora nel peccato. Nel frattempo, dopo essere entrata in possesso dell'immensa eredità dei Marchesi di Valmez, la Alvarado deciderà di seguire i consigli di Fra Bartolomè ed inizierà i preparativi relativi alla Fondazione benefica dove verranno dirottati tutti i soldi dell'eredità. A casa Alvarez Hermozo invece, la situazione sarà sempre più tesa, con Felipe che si mostrerà contrariato dal fatto che Celia sembrerà sempre più ossessionata dalla piccola Milagros.

Anticipazioni Una vita: Flora viene liberata, Samuel tende un tranello a Batan

Mentre Telmo e Lucia annunceranno la loro decisione di convolare a nozze a Felipe e Celia, quest'ultima continuerà a pensare che la piccola Milagros non sia ben accudita dai Palacios, indispettendo sempre di più Felipe. Inigo invece, ipotecherà 'la Deliciosa' per ottenere il denaro del riscatto e riuscirà quindi a liberare la sorella Flora, la quale potrà fare ritorno a calle Acacias sana e salva.

Samuel intanto, sarà sempre più nei guai e non saprà come liberarsi da Batan.

Batan viene ucciso, Samuel mette in guardia Lucia da Telmo

Dalle anticipazioni sulle puntate di Una vita in onda sino al 10 aprile, si viene a conoscenza del fatto che Samuel tenderà una trappola allo strozzino Jimeno Batan, il quale verrà ucciso mentre sta ricevendo il sacramento della confessione. Proprio nel medesimo frangente, l'Alday sarà invece in compagnia di Lucia e si mostrerà sorpreso nell'apprendere la notizia dell'uccisione dell'uomo.

La Alvarado in seguito, deciderà di affidare a Telmo la procura legale per gestire la fondazione benefica e sarà in questo frangente che i telespettatori intuiranno come Fra Bartolomè non sia così buono come invece vorrà far credere. Samuel tenterà infine di mettere in guardia Lucia, dicendole che Telmo prima o poi la deluderà.