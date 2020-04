Il prossimo giovedì 16 aprile andrà in onda in prima serata su Rai 1 la quarta puntata della Serie TV 'DOC-nelle tue mani' con protagonista Luca Argentero nei panni dell'ex primario di medicina interna Andrea Fanti.

La fiction, ispirata alla storia vera del dottor Pierdante Piccioni, giungerà per il momento al termine ma le vicende raccontate non sono al capolinea: quella che andrà in onda giorno 16 sarà la quarta puntata, per vedere le restanti quattro bisognerà attendere il prossimo autunno dato che le riprese sono state interrotte per via della pandemia da Covid-19.

La figlia di Andrea si ammalerà

In quest'ultima puntata andranno in onda l'episodio 7 e 8, che si intitoleranno rispettivamente 'Like' e 'Il giuramento di Ippocrate'. In particolare, nel settimo episodio, la figlia dell'ex primario verrà colpita da una misteriosa patologia e sarà quindi trasferita in ospedale. Questa vicenda farà esplodere diversi conflitti tra Agnese e Andrea, che però dovranno superare tutto nel migliore dei modi per il bene di Carolina.

L'attenzione dei giovani specializzandi del reparto di medicina interna sarà invece richiamata dall'arrivo di un influencer molto appariscente.

Riccardo sarà molto attratto da questa ragazza e Alba non riuscirà a tener nascosta la gelosia che ne scaturirà.

Poco dopo, il dottor Fanti tornerà a corteggiare la sua ex moglie Agnese, il tutto per provare a recuperare il suo ruolo di padre e aiutare Carolina a riprendersi dalla malattia. Sullo sfondo vedremo anche un Gabriel in difficoltà, un fastidioso mal di testa gli impedirà di curare il proprio paziente.

Elisa e Riccardo saranno infine alle prese con un’aspirante astronauta.

Non resta che aspettare la messa in onda dell'ultima puntata (per ora), della fiction targata Rai per scoprire ulteriori novità sulle vicende narrate. Chi non ha avuto la possibilità di seguire tutte le puntate in diretta televisiva potrà recuperarle tramite la piattaforma gratuita di Rai Play.

Riassunto terza puntata Doc-nelle tue mani di giovedì 9 aprile

Ieri sera giovedì 9 aprile è andata in onda sempre su Rai 1, la terza puntata della fiction 'Doc nelle tue mani', in cui abbiamo avuto modo di vedere che Giulia ha riportato il dottor Fanti in reparto per via di una paziente che ha voluto essere visitata solo da lui. Si è inoltre assistito ad un importante errore di Andrea, causato dal suo conclamato vuoto di memoria, che ha messo tutto il reparto sotto pressione. Al centro delle vicende anche Alba, che nella puntata andata in onda ieri ha affrontato tutto il rancore che prova per la madre, chirurgo nello stesso ospedale in cui sta portando avanti la specializzazione.

Nel successivo episodio si è invece tornati indietro nel tempo a dieci anni prima della perdita di memoria dell'ex primario. In questo frangente l'uomo si trovava ancora insieme alla sua famiglia, era un medico molto entusiasta del suo lavoro e aveva anche avuto la possibilità di fare un salto di carriera dopo aver vinto la rivalità con il collega Marco.