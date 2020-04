Dopo il palinsesto approntato per la celebrazione della Santa Pasqua, per la giornata di domenica 19 aprile la programmazione tv di Rai 1 torna a prevedere la classica agenda televisiva festiva nella quale spiccano i contenuti religiosi alla mattina, il tradizionale contenitore per famiglie del pomeriggio, i quiz della sera e la fiction nella fascia prime-time. Come ogni domenica, l'ultimo programma della giornata sarà lo Speciale Tg1 annunciato dall'inconfondibile sigla "Sinfonia per un addio" della compagine musicale Rondò Veneziano.

Programmi tv di Rai 1 per domenica 19 aprile: mattina e pomeriggio

La programmazione della rete ammiraglia della Rai per la giornata di domenica 19 aprile inizierà alle ore 06:00 con la messa in onda della trasmissione "A Sua Immagine", format religioso condotto da Lorena Bianchetti che tornerà in video anche alle ore 10:30.

Alle ore 06:30 prende il via un altro appuntamento con "Uno mattina in famiglia". La trasmissione condotta da Tiberio Timperi e Monica Setta andrà in pausa alle ore 07:00 per la Messa di Papa Francesco dalla Residenza di Santa Marta, per il Tg1 delle ore 08:00, per un'edizione di RaiNews24 alle ore 09:00 e per il successivo notiziario per i non udenti.

Alle 09:40 il palinsesto del primo canale Rai sarà caratterizzato dal racconto della storia di Giacomo Puccini a cura di Livio Leonardi nel programma "Paesi che vai", mentre alle 10:55 e alle 12:00 saranno rispettivamente trasmesse la Santa Messa dalla Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, a Roma, e la Recita dell'Angelus. La programmazione mattutina terminerà poi con "Linea Verde", alle 12:20, e con il Tg1 delle 13:30.

Nel primo pomeriggio, a partire dalle 14:00, via all'intrattenimento di "Domenica In", con Mara Venier. Alle 17:35, subito dopo un rapido aggiornamento del Tg1, Il testimone televisivo della giornata sarà raccolto dal talk show "Da noi...a ruota libera", con Francesca Fialdini, mentre alle 18:45 sarà la volta de "L'eredità" che alle 20:00 terminerà a favore dell'edizione serale del Tg1.

Il palinsesto della prima e della seconda serata

Dopo aver provato a indovinare le parentele del game show "Soliti Ignoti - Il Ritorno", condotto da Amadeus, i telespettatori potranno assistere alla replica della seconda stagione della fiction "L'allieva", con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale e Giorgio Marchesi.

Alle ore 23:35, la programmazione televisiva di Rai per la giornata di domenica 19 aprile terminerà all'insegna dell'attualità con lo Speciale Tg1, mentre nelle prime ore di lunedì 20 aprile, e più precisamente alle ore 00:40, ci sarà un'edizione della notte di RaiNews24.

Nell'agenda televisiva di Rai 1 per il weekend merita una doverosa menzione anche lo spettacolo "Bolle Show - Il meglio di Danza con me", con Roberto Bolle, in onda nella prima serata di sabato 18 aprile.