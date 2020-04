Da oggi, martedì 14 aprile, è in onda sulle reti Mediaset il promo che conferma il ritorno in Tv di Uomini e donne: da lunedì 20/04, il dating-show rientra nel palinsesto di Canale 5 con una versione tutta nuova. È la conduttrice Maria De Filippi a presentare alla dama Gemma Galgani e alla tronista Giovanna Abate il meccanismo che è stato pensato per rispettare le norme di distanziamento a tutela della salute dei cittadini: le due saranno corteggiate a parole da persone che non potranno vedere fino al momento della scelta.

Il 20 aprile torna Uomini e Donne con nuove puntate

A quasi un mese di distanza dall'ultima volta, Uomini e Donne sta per tornare su Canale 5 con puntate inedite. In queste ore, infatti, in Tv sta iniziando a circolare il promo che annuncia la data ufficiale del ritorno del dating-show: lunedì 20 aprile alle ore 14:45. La pubblicità che tanti siti di gossip stanno riportando, mostra le due protagoniste della nuova versione del programma (Gemma Galgani e Giovanna Abate) in una location diversa dagli studi Elios dove venivano registrati gli appuntamenti soliti con il Trono Classico e il Trono Over.

La dama e la tronista che hanno accettato di farsi corteggiare al buio e a "distanza di sicurezza", sono state informate dalla voce di Maria De Filippi del meccanismo che la redazione ha pensato per far sì che la trasmissione Mediaset possa tornare a far compagnia ai telespettatori nel rispetto delle norme imposte dal Governo per arginare la diffusione del contagio in Italia.

Corteggiamenti 'al buio' per Gemma e Giovanna di Uomini e Donne

La presentatrice, nel promo che sta andando in onda in questi giorni, spiega alla Galgani e alla Abate che nella nuova versione di Uomini e Donne avranno a che fare con dei corteggiatori misteriosi. Nessuna delle protagoniste delle puntate inedite del dating-show, infatti, potrà vedere gli uomini con i quali interagirà: le conversioni tra Gemma e i suoi pretendenti, infatti, avverranno al buio.

Soltanto quando Giovanna e la sua collega avranno le idee chiare, si passerà alla fase successiva: gli spasimanti sveleranno i loro volti dopo che la dama dell'Over e la tronista del Classico avranno espresso le loro preferenze.

Maria De Filippi ha fatto presente alle due donne che c'è l'alta probabilità che restino molto male nel vedere l'aspetto della loro scelta, perché potrebbe essere diverso da come se lo sono immaginato durante la fase di corteggiamento virtuale.

Gianni e Tina opinionisti a distanza per Uomini e Donne

Gemma e Giovanna, dunque, stanno per iniziare una nuova avventura alla ricerca dell'anima gemella, un'avventura molto diversa da quella che hanno vissuto fino a un paio di mesi fa davanti alle telecamere, quando ancora ci si poteva abbracciare e baciare.

Le nuove puntate di Uomini e Donne, dunque, si sa che saranno registrate in una location diversa dagli studi Elios e che la loro messa in onda comincerà lunedì 20 aprile. Una cosa che è rimasta invariata, però, è la presenza nel cast fisso di due volti storici del dating-show: Gianni Sperti e Tina Cipollari esprimeranno le loro opinioni in collegamento da casa, vestendo i soliti panni di commentatori fuori campo delle vicende sentimentali delle protagoniste della trasmissione.

I corteggiatori che la Abate e la Galgani stavano frequentando prima dello stop parteciperanno alla nuova versione di U&D dovrebbero essere inclusi in questa inedita formula: entrambe le donne avranno a che fare con spasimanti sconosciuti e loro vecchie conoscenze, senza mai poter vedere il viso di nessuno di questi prima della scelta definitiva.