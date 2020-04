Finalmente è ufficiale, Uomini e donne ritornerà lunedì 20 aprile. A dare l'annuncio è stata la tronista in carica Giovanna Abate. Sul profilo instagram di Raffaella Mennoia, infatti, è apparso il video registrato dalla ragazza in cui ha spiegato che ci siamo quasi, che manca poco al ritorno del programma.

Naturalmente, si tratterà di un ritorno un po' particolare considerando le disposizioni governative attualmente in atto a causa dell'emergenza sanitaria. La stessa Giovanna ha ammesso di non conoscere esattamente la dinamica con cui avverrà questo ritorno trionfale, ad ogni modo, ciò che conta è che l'attesa è quasi finita.

L'annuncio di Giovanna Abate sul profilo di Raffaella Mennoia

In questi giorni si è molto parlato del ritorno di uomini e Donne. Fino a ieri, però, non si conosceva con esattezza la data né si sapevano molti dettagli. A partire da ieri, però, Raffaella Mennoia ha pubblicato sul suo profilo ufficiale un video in cui ha fatto parlare Giovanna Abate. La ragazza ha esordito dicendo di essere emozionatissima e che, finalmente, mancava poco. Lunedì 20 aprile andrà in onda un nuovo appuntamento con il talk show pomeridiano più seguito di sempre.

La ragazza ha detto: "Possiamo ricominciare l'avventura, non ci siamo persi d'animo, anzi, io sono agitatissima, non so cosa mi aspetta". In seguito ha aggiunto: "Ci vediamo presto, il 20 aprile".

Il ritorno di Uomini e Donne sarà diverso

L'Abate è apparsa visibilmente agitata ma, allo stesso tempo, molto emozionata. La giovane ci ha tenuto a chiarire di non aver mai perso l'entusiasmo per questa esperienza.

Allo stesso tempo, ha esortato i numerosi fan che la seguono con affetto e costanza a tenere le dita incrociate per lei e per l'amore che sta cercando disperatamente. Per adesso, non ci sono ulteriori informazioni in merito alle modalità con cui andrà in onda la trasmissione, ma non ci resta che attendere solo altri otto giorni prima di scoprirlo.

Gli aggiornamenti della caporedattrice del programma

Già dai giorni passati, la caporedattrice del programma di Maria De Filippi aveva pubblicato una serie di Instagram Stories nelle quali aveva ripreso gli studi Elios in cui viene registrato Uomini e Donne. Lei stessa aveva affermato che, nonostante la sospensione, la produzione non si era mai fermata. I casting, ad esempio, sia di Temptation Island sia di Uomini e Donne si sono comunque tenuti, naturalmente per vie telematiche. Inoltre, la Mennoia aveva annunciato che presto ci sarebbero state delle novità per il trono più amato di sempre, tuttavia, aveva detto di non poter dare ulteriori spoiler altrimenti l'avrebbero licenziata.