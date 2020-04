Le puntate attuali della sedicesima stagione di Un posto al sole hanno sollevato un po' di polemiche tra i fan che, pur accettando la pausa forzata della soap, avrebbero gradito rivedere la primissima stagione. Michelangelo Tommaso, che interpreta Filippo Sartori nella soap, ha dato una spiegazione abbastanza dettagliata del perché si fosse scelta proprio la sedicesima stagione, tuttavia i fan continuano a non essere convinti della strada intrapresa. Patrizio Rispo ha rilasciato una lunga intervista dove ha parlato del futuro di Un posto al sole e inoltre ha risposto a una sua follower che gli chiedeva perché la soap non fosse ripartita dalla prima puntata, dando una versione un po' differente da quella di Michelangelo Tommaso.

Problemi tecnici

La risposta testuale di Patrizio Rispo sul perché non siano andate in onda le prime puntate è stata questa: 'qualità tecnica troppo differente e problemi di diritti musicali'. Quindi le puntate avrebbero una qualità visiva troppo bassa per gli standard attuali e oltre a questo ci sarebbero anche problemi legati ai diritti musicali. Considerato che una tv piccola, rispetto alla Rai, come San Marino RTV abbia mandato quegli episodi (ndr attualmente è in onda la quinta stagione) restano un po' di dubbi sui problemi tecnici, ma va considerato di sicuro il fattore tempo.

L'emergenza sanitaria è scoppiata all'improvviso non lasciando il tempo di organizzarsi e il forzato lockdown ha portato all'interruzione del lavoro da parte del reparto tecnico. La questione dei diritti musicali invece appare un po' più complessa, ma non ci sono dettagli per poter comprendere a pieno la questione.

La speranza

Patrizio Rispo è tornato poi a parlare dell'emergenza che ha costretto alla chiusura del set, spiegando che nessuno poteva aspettarsi quello che poi sarebbe accaduto.

L'attore ha poi continuato affermando che chiudere i set è stata una misura necessaria per tutelare tutto lo staff, ma anche perché Un posto al sole ha sempre raccontato storie in parallelismo con la realtà, cosa che non poteva essere più rispettata. Rispo ha ricordato che attualmente stanno andando in onda le repliche, ma che si augura di poter tornare sul set al più presto.

Il tempo libero

In chiusura di intervista, l'attore ha parlato di come stia trascorrendo il suo tempo libero in questo periodo di quarantena forzata.

Patrizio Rispo ha spiegato come si stia godendo la sua famiglia, cosa che non sempre gli è possibile a causa dei numerosi impegni sul set di Un posto al sole. Inoltre ha ricordato la sua lodevole collaborazione con le associazioni UNICEF e CBM che si occupa delle disabilità dei bambini.