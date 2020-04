Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della nota soap opera spagnola "Una vita", meglio conosciuta in patria con il titolo di "Acacias 38", il nome del condominio dove vivono la maggio parte dei personaggi. Le trame di cui parleremo fanno riferimento alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 27 aprile al primo maggio, tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle ore 14.10.

Le vicende di questa settimana ruoteranno tutte intorno all'incontro fra Bellita Del Campo e Marcelina e Fabiana, ai tentativi di Antonito di liberare suo padre dalla prigione, alla merenda organizzata da Genoveva per ingraziarsi le vicine di casa e al ritorno di Telmo a calle Acacias.

Bellita si scusa con Jose Miguel

Le anticipazioni di Una vita ci segnalano che dopo aver trascorso molto tempo col marito in Argentina, la cantante Bellita Del Campo è stata dimenticata dalla maggior parte dei suoi ammiratori tranne che da Marcelina e Fabiana. Le due giovani, infatti, fermeranno l'artista per strada e le dimostreranno calorosamente tutta la loro ammirazione. A quel punto, la cantante si arrabbierà col marito, convinta che Jose Miguel stia ancora pagando delle persone per farle credere di essere ancora famosa.

Alla fine, però Bellita si renderà conto che Marcelina e Fabiana l'ammirano sinceramente come artista e si scuserà con loro e col marito.

Poco dopo, la cantante si recherà da Liberto e Rosina e gli racconterà di avere una figlia che in quel momento si trova in un famoso collegio femminile. Nel frattempo, Antonito deciderà di richiedere l'indulto per permettere a Ramon di uscire di prigione anche se il padre non è dello stesso avviso.

Il Palacios senior, infatti, si rifiuterà di collaborare col figlio e di raccontargli cosa successe veramente 10 anni prima quando Celia cadde inaspettatamente dalla finestra.

Eduardo si arrabbia con Lucia a causa di Genoveva

Non avendo superato appieno la morte della moglie, Felipe continuerà ad annegare tutti i suoi dispiaceri nell'alcool. Genoveva deciderà di organizzare un piccolo evento per conoscere meglio le sue vicine di casa e specialmente Susana che la reputa una donna molto leggera.

Lucia rifiuterà l'invito della signora Alday, facendo infuriare suo marito Eduardo. Lolita, Casilda e Fabiana saranno molto sorprese di vedere la foto di Genoveva in un articolo giornalistico in cui si parla di 10 uomini arrestati in una taverna. Rosina deciderà di fare una passeggiata vestita da signora per poi spaventarsi terribilmente quando noterà che due uomini misteriosi la stanno cercando. Dopo dieci anni di assenza Telmo ritornerà ad Acacias e farà amicizia con il piccolo Mateo.