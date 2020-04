Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della nota soap opera tedesca "Tempesta d'amore", meglio conosciuta in patria con titolo di "Sturm der liebe". La soap vanta all'interno del suo cast molti volti noti della televisione tedesca come Lea Wegmann (Franzi Krummbiegl), Dirk Galuba (Wener Saalfeld), Lorenzo Patané (Robert Saalfeld), Florian Frowein (Boris Saalfeld e Tim Degen), Erich Altenkopf (Michael Niederbuhl. Le trame di cui parleremo fanno riferimento alle puntate che andranno in onda in Italia dal 27 aprile al 1° maggio, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:35.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul ritorno di Bela Moser al Furstenhof, sull'esame che dovrà affrontare Paul per diventare un fisioterapista a tutti gli effetti e sui problemi che Michael avrà in famiglia.

Bela Moser torna al Furstenhof

Le anticipazioni di "Tempesta d'amore" ci segnalano che Franzi ascolterà involontariamente una conversazione in cui Christoph e Linda discuteranno su ciò che successe veramente all'epoca della nascita di Tim e del suo rapimento. Alfons sarà molto felice nello scoprire che la sua fruttiera ha ottenuto un enorme successo all'inaugurazione del café di Linda.

Più tardi, Christoph si recherà all'istituto psichiatrico in cui è reclusa Annabelle e chiederà al suo dottore, Hans-Peter Borg, di non sottovalutare il potere di sua figlia. Dopo aver saputo la verità sul passato di Tim, Franzi sarà sopraffatta dai dubbi se raccontare o meno tutto ciò che ha saputo al diretto interessato. Bela Moser ritornerà al Furstenhof per riconquistare la sua ex fiamma Mona, anche se Jessica si convincerà che il giovane sia ritornato per lei.

Paul chiederà a Lucy di fingere di essere una sua paziente per allenarsi in vista dell'esame per diventare un fisioterapista professionista.

Paul supere l'esame da fisioterapista

Non sapendo che è stato Alfons a creare la fruttiera presente al café di Linda, Hildegard chiederà all'amica di rivelargli l'identità dell'artista che l'ha creata. Paul supererà brillantemente l'esame di fisioterapista e festeggerà l'accaduto abbracciando calorosamente sua cognata Lucy.

Bela assisterà allo slancio del giovane e si arrabbierà moltissimo con la coppia, accusandoli di essere indifferenti alla morte di Romy e di non portare rispetto alla sua memoria.

Resosi conto che Franzi ha scoperto la verità su Tim, Christoph cercherà di convincerla a non rivelare nulla facendole un'allettante proposta che la giovane accetterà, salvo poi pentirsene amaramente poco dopo. Michael si comporterà in maniera bizzarra, facendo preoccupare moltissimo Natascha. Più tardi però, il medico telefonerà a Fabien e si sentirà pronto a prendere una decisione importante.