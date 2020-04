Grandi colpi di scena accadranno nelle puntate di Beautiful in onda tra il 26 aprile al 2 maggio su Canale 5. Le trame rivelano che Thomas Forrester confesserà di essersi innamorato di Hope Logan (Annika Noelle), mentre Quinn Fuller (Rena Sofer) non vorrà vedere Sally Spectra (Cortuney Hope) al fianco di suo figlio Wyatt Spencer. Infine, Zoe Buckingham denigrerà Flo Fulton (Katrina Bowden) agli occhi di Brooke.

Beautiful, anticipazioni dal 26 aprile al 2 maggio: Thomas confessa di essersi innamorato di Hope

Le anticipazioni della soap opera americana, trasmesse da domenica 26 aprile a sabato 2 maggio su Canale 5, svelano che Thomas creerà alcuni modelli per la nuova collezione della 'Hope for the future'. I bozzetti cattureranno l'attenzione di Ridge e Brooke, che ne rimarranno molto colpiti. In seguito, il Forrester confesserà a Sally di essersi innamorato di Hope. Il giovane, infatti, si sentirà sempre più coinvolto, tanto non avere nessuna intenzione di perdere tempo.

Peccato, che l'impresa si riveli più difficile del previsto, visto che la Logan si riavvicinerà a suo marito Liam dopo la presunta perdita di Beth. Quinn, nel frattempo, apprenderà che il fratello Steffy prova un interesse nei confronti della figlia di Brooke durante una chiacchierata con la Spectra. Per questo motivo, la Fuller si precipiterà ad informare Wyatt di quanto ha appreso. In questo frangente, la donna suggerirà al figlio di tenere d'occhio la sua fidanzata, in quanto l'ha vista troppo coinvolta da Thomas.

Quinn si oppone alla storia tra Sally e Wyatt

Stando agli spoiler di Beautiful, in programma fino al 2 maggio, si evince che Wyatt incoraggerà il fratello a tirarsi su di morale dopo la presunta morte di Beth. A tal proposito, Liam apparirà profondamente angosciato, sebbene impegni tutte le sue forze a risollevare le sorti del suo matrimonio. In questo frangente, il figlio di Quinn proporrà allo Spencer di trascorrere alcuni giorni a Parigi, dove Steffy risiede insieme alla piccola Kelly.

Nel frattempo, la Fuller non condividerà la storia d'amore tra il figlio e Sally, tanto da intimare a quest'ultima di stargli alla larga. Peccato, che la Spectra non abbia nessuna intenzione in quanto profondamente innamorata del fidanzato.

Bill chiede la mano di Katie, Zoe mette in cattiva luce Flo davanti a Brooke

Bill sarà sempre più coinvolto da Katie, tanto da chiederle di diventare sua moglie. Per questo motivo, lo Spencer raggiungerà la Logan in casa sua, dove le farà una romantica proposta di matrimonio che non avrà il risultato sperato. Zoe, intanto, temerà che Flo possa svelare la verità sullo scambio delle culle, dopo aver scoperto di essere la figlia di Storm.

La Buckingham, a questo punto, cercherà di mettere in cattiva luce la Fulton agli occhi dei membri della famiglia Logan. In pratica, la modella cercherà di convincere Brooke che la sua amica sia soltanto interessata ai soldi ed a conquistare la fama. Peccato, che la moglie di Ridge non creda che la giovane sia questo tipo di donna.