Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Una vita', nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da domenica 3 a venerdì 8 maggio, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Felipe non sarà affatto felice che Ramon sia uscito di prigione e così andrà alla bottega di Antonito e Lolita ed accuserà l'uomo di essere un assassino. Invece, Telmo ritornerà ad Acacias 38 e conoscerà Eduardo, il marito di Lucia, mentre Rosina verrà premiata dalla casa reale.

La figlia di Bellita arriverà ad Acacias 38

Antonito sarà molto infastidito dalle accuse dell'Alvarez Hermoso e i due arriveranno quasi alle mani, fino a che verranno interrotti da Lolita. Subito dopo, Felipe parlerà con Felicia e Susana e chiederà loro di isolare Ramon.

Poco dopo, Telmo Martinez non riuscirà a capire il motivo per cui Ursula non gli ha mai raccontato di Mateo (figlio di Lucia), nelle varie lettere che gli ha scritto e poi gli chiederà maggiori informazioni su Eduardo, il marito di Lucia.

Nel frattempo, Bellita e Josè Miguel riceveranno la notizia delle visita a sorpresa della figlia Cinta e saranno super felici. La ragazza poi dirà ai suoi genitori che dovrà restare per un po ad Acacias 38, in quanto nel collegio dove studia c'è una strana forma di epidemia.

Telmo conoscerà Eduardo

Successivamente, Lucia si scuserà con Telmo, in quanto avrà saputo che dieci anni prima non gli aveva rubato affatto l'eredità dei suoi genitori.

Però allo stesso tempo, chiederà all'uomo di non importunarla mai più, in quanto adesso ha un marito e un figlio a cui badare. Subito dopo, Telmo conoscerà per la prima volta Eduardo per caso, ma non sarà l'unico incontro. Infatti, l'ex sacerdote incontrerà nuovamente anche Samuel Alday che dirà di essere felicemente sposato con Genoveva e che vorrebbe essere suo amico.

Intanto, Cinta giungerà nel paesino spagnolo e sembrerà di non aver raccontato tutta la verità ai suoi genitori, che noteranno subito il comportamento anomalo della giovane.

Invece, Susana e Felicia continueranno a dire cattiverie sul conto della moglie di Samuel, in quanto la considereranno una donna di facili costumi. Più tardi, Rosina e Liberto verranno a sapere che i terroristi da cui stavano scappando, sono stati distrutti e quindi potranno tornare di nuovo alla vita da signori. Tra le varie cose, ci sarà Rosina che riceverà un'onorificenza dalla casa reale e la mostrerà a tutti con grande orgoglio. Infine, l'Alday sarà stufo delle continue cattiverie gratuite ai danni della moglie e cercherà di trovare una soluzione per fare in modo che le donne di Acacias accettino la consorte.