L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore torna in onda la prossima settimana dal 4 all'8 maggio 2020. La soap, sebbene siano finiti gli episodi inediti, continuerà a tenere compagnia ai telespettatori della rete ammiraglia Rai con la messa in onda delle puntate di questa quarta stagione di grande successo che ha convinto una media di oltre due milioni di fedelissimi al giorno. Le trame delle puntate che andranno in onda la prossima settimana rivelano che Vittorio e Marta coroneranno il loro sogno d'amore con il tanto atteso matrimonio.

Le trame delle puntate de Il Paradiso delle signore 4-8 maggio: Marta e Vittorio si sposano

Nel dettaglio, in queste puntate de Il Paradiso delle signore che torneranno in onda dal 4 all'8 maggio 2020 su Rai 1, vedremo che per Marta e Vittorio arriverà il momento tanto atteso di potersi unire in matrimonio. La festa nuziale sarà una vera e propria sorpresa anche per la stessa sposa, che proprio non si aspettava di vivere un momento così emozionante con l'uomo di cui è profondamente innamorata. Successivamente i due festeggeranno con i loro amici e familiari al Circolo.

E sarà proprio in questa circostanza che il giovane Bergamini comincerà a corteggiare Gabriella, la inviterà a ballare approfittando del fatto che Salvatore non ci sia.

Subito dopo il matrimonio, Marta e Vittorio cominceranno a fantasticare sul loro viaggio di nozze. I due penseranno alle mete che potrebbero raggiungere ma il loro entusiasmo verrà frenato da una terribile notizia. All'interno del Paradiso delle signore è stata compiuta una rapina.

Rocco sarà chiamato a depositare la sua versione dei fatti in Polizia mentre Vittorio comincerà a studiare un piano per evitare che possano accadere altri spiacevoli episodi.

Riccardo, invece, verrà informato dell'accaduto da Marta e si proporrà di aiutare economicamente Vittorio e tutti i membri del Paradiso per poter uscire da questa brutta situazione.

Furto all'interno del Paradiso, Angela accoglie suo fratello Marcello

E poi ancora le trame delle puntate della soap opera pomeridiana di Rai 1 in onda fino all'8 maggio 2020, rivelano che Silvia scoprirà le conversazioni telefoniche segrete tra Riccardo e Nicoletta e si scaglierà duramente nei confronti di quest'ultima, criticandola per l'atteggiamento poco consono che sta avendo nei confronti di Cesare. Angela, invece, si ritroverà ad accogliere in casa suo fratello Marcello.

Le veneri, invece, lavoreranno giorno e notte per fare in modo che si riesca a ridurre l'impatto del grave furto avvenuto all'interno del Paradiso.

Proprio per questo motivo Vittorio deciderà di compensarle con una sorpresa.