Secondo le ultime anticipazioni della soap opera iberica 'Una vita', nelle puntate che andranno in onda su Antena 3 fino a giovedì 30 aprile, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. Invece, il 1 maggio non ci sarà la puntata, in quanto in Spagna è festa nazionale.

In particolare, Camino racconterà delle cose di suo marito e rivelerà il contenuto della scatola misteriosa. Ma non è tutto, perché Armando scoprirà le vere intenzioni di Jacques nel sedurre Casilda e poi, ci sarà il giudice che annuncerà un nuovo testimone: Felipe.

Laura testimonierà al processo contro Genoveva

La cameriera Laura tornerà ad Acacias 38, per testimoniare nel processo contro Genoveva e Felipe continuerà a non fidarsi di lei, ma sarà l'unica opzione che avrà. Allo stesso modo, anche Genoveva non si fiderà della donna e temerà che nel processo possa andare contro di lei. Nel frattempo Velasco rassicurerà Laura: qualunque cosa lei dica al processo, non la comprometterà.

,Ildefonso rifiuterà Camino e la ragazza non capirà il perché, ma sarà comunque contenta di non essere stata con suo marito e così lo racconterà a Maite in una lettera.

Inoltre, Camino parlerà anche della mancanza di appetito di Ildefonso con Anabel, che non saprà più come consigliare la sua amica.

Invece, Rosina e Susana saranno sorprese quando vedranno l'interesse di Jacques per Casilda. Nel frattempo, Servando approfitterà della sua falsa paternità per costringere le cameriere a lavorare per lui. Poco dopo, Felipe, sarà molto teso per il processo, perderà i documenti per la stampa, ma ribalterà ancora una volta l'opinione pubblica contro di lui.

Camino spettegolerà sulle cose di suo marito e rivelerà il contenuto della misteriosa scatola: sono oggetti della guerra, una foto di Ildefonso con i suoi amici del fronte attirerà la sua attenzione. Felipe si dispererà quando, nel mezzo del processo, Laura modificherà la sua testimonianza e mentirà per esonerare Genoveva.

Ildefondo parlerà delle sofferenze di guerra a sua moglie

Arriveremo alla parte finale del processo contro Genoveva e Felipe vedrà andar via l'opportunità di rendere giustizia a Marcia, in quanto Laura mentirà sulla sua testimonianza e poi lascerà Felipe in una brutta posizione quando parlerà della sua infedeltà.

Intanto, Ildefonso aprirà il suo cuore a Camino e gli racconterà delle sofferenze della guerra. Invece, Armando parlerà con Jacques e scoprirà la sua vera intenzione nel sedurre Casilda.

Nel frattempo, l'intero quartiere sarà diviso in attesa della risoluzione del processo e Felipe continuerà a macchiare la sua immagine, questa volta discutendo con Laura in pubblico. La buona notizia è che Méndez dirà al suo amico che pensa di sapere con cosa Velasco farà pressioni a Laura.

Felipe sarà un nuovo testimone

Genoveva testimonierà al processo e rafforzerà la sua immagine di vittima di un satiro come Felipe, anche se ignorerà l'intenzione di suo marito di proporsi come testimone.

Poco dopo, Méndez avrà un breve confronto con Laura, ma la cameriera si rifiuterà di ascoltarlo. Tuttavia, il commissario non avrà più dubbi sul fatto che la donna sia sotto pressione per le minacce di Velasco.

Invece, Ildefonso chiederà a Camino pazienza, la ragazza soffrirà perché non sarà in grado di capire suo marito. Alla fine l'uomo accetterà di confidarsi con la donna e gli rivelerà tutta la verità di quando era al fronte. Poco dopo, Armando parlerà con Casilda e le dirà chel'interessee di Jacques è stato motivato dalla ricerca del cameo, che contiene un microfilm fondamentale per la pace nel mondo.

Infine, il giudice annuncia un nuovo testimone al processo: Felipe.