Una serie di colpi di scena caratterizzeranno la settimana dal 27 aprile all'1 maggio di Una Vita. Dopo il salto temporale di dieci anni, i telespettatori si sono ritrovati invischiati in nuove trame e storie. Ma quello che si andrà a vedere nelle prossime puntate sarà ancor più coinvolgente. Innanzitutto tornerà ad Acacias l'ex parroco Telmo ma l'incontro con Lucia sarà tutt'altro che gioioso. Anche Ramon potrà fare ritorno a casa in seguito all'indulto. La nuova moglie di Samuel, invece, avrà una bella gatta da pelare dato che non solo non sarà vista di buon occhio dalle signore del quartiere ma sarà rinvenuta una sua fotografia all'interno di un particolare articolo di giornale.

Anticipazioni Una Vita, Ramon viene scarcerato ma Felipe non ci sta

Dopo dieci lunghi anni trascorsi in carcere accusato di aver assassinato la moglie di Felipe, Ramon si rifiuterà di aiutare suo figlio. Antonito, infatti, cercherà in ogni modo di far uscire suo padre di prigione perciò cercherà di sfruttare un indulto. Successivamente, il Palacios senior romperà ogni indugio e, usufruendo della grazia concessa dal ministro, tornerà finalmente a casa. Tutto ciò non farà altro che gettare Felipe nella disperazione più nera dato che si ritroverà a girovagare per le vie di Acacias completamente ubriaco.

Una foto particolare incasina Genoveva, Telmo ritorna e conosce Mateo

Fresca del matrimonio con Samuel, Genoveva organizzerà una merenda a casa sua ed inviterà le sue vicine ma nessuna di loro si presenterà. Nonostante l'onta subita, la moglie dell’Alday si farà vedere per il paese sorridente e cordiale in modo tale da non dare soddisfazione a quelle signore di Acacias che le hanno dato buca. Lolita, Casilda e Fabiana scoveranno un ritaglio di giornale piuttosto scioccante recante il titolo: ‘Dieci persone arrestate in una taverna’.

Siccome nell'articoletto si intravederà una foto di Genoveva, quest'ultima si ritroverà nei casini.

Intanto, ad Acacias 38 tornerà l’ex parroco Telmo il quale sarà accolto piuttosto gelidamente dalla donna che dieci anni fa ha amato al punto tale da togliersi le vesti sacerdotali. Lucia sarà ancora del tutto convinta che Telmo abbia dato una mano a Espineira a sottrarle la sua eredità. Comunque sia, l'ex prete di Acacias conoscerà il piccolo Mateo.

Una Vita spoiler fino al 1° maggio: Rosina si spoglia dei panni di domestica

Rosina, intanto, dopo aver a lungo indossato i panni di domestica per sfuggire a dei pericolosi malviventi, deciderà di stravolgere tutto. La mamma di Leonor si toglierà il suo travestimento e si farà rivedere per le vie di Acacias con le sue vesti, ma quando la donna noterà due uomini sospetti, comincerà a temere il peggio.