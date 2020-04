Nuove trame arrivano in Una vita: le anticipazioni delle prossime puntate vedranno Antonito chiamato alle armi per la guerra del Riff in Africa, mentre Servante causerà un incidente dalle inaspettate conseguenze.

In casa Palacios ci sarà grande fermento dopo la lettera che metterà in apprensione il marito di Lolita. Tuttavia, Antonito non si farà prendere dall'ansia e cercherà di trovare un modo per non partire. La soluzione non sarà così semplice, vista l'ostinazione del maresciallo.

Servante combinerà un pasticcio.

Marcelina, dopo essere svenuta, comincerà a comportarsi in maniera assai strana, togliendo crocefissi e parlando uno strano linguaggio. Cosa le sarà successo?

Una Vita, nuove puntate: una brutta notizia per Antonito

Negli episodi della soap opera prossimamente in onda su Canale 5, Lolita ed Antonito riceveranno brutte notizie. Il figlio di Ramon sarà chiamato alle armi per la guerra in Africa e presto dovrà partire. Ramon, immediatamente informato, proverà a mediare con l'ispettore militare, ma senza successo.

A complicare le cose sarà anche la nuova relazione di Ramon con Carmen. Stando alle anticipazioni di Una Vita infatti, Antonito non accetterà la storia d'amore di suo padre con la domestica, credendo che sia un modo per disonorare la memoria della compianta Trini.

Una ragazza costretta a casa

Le anticipazioni di Una Vita rendono noto che Bellita costringerà sua figlia stare in casa, costi quel che costi.

L'artista incaricherà Arantxa di tenerla sotto controllo affinché non veda Emilio e non torni sul palco per esibirsi.

Nel frattempo, Alfredo e Genoveva continueranno a tramare alle spalle dei vicini, dopo che avranno preso tutti i loro risparmi ingannandoli con il falso affare degli investimenti nella Banca Americana. Felipe e Ramon tuttavia, cercheranno prove per incastrare i perfidi coniugi.

Uno strano incidente nelle prossime puntate di Una Vita

Servante, senza farlo apposta, colpirà la povera Marcelina con un grosso tubo di metallo. La domestica cadrà a terra priva di sensi e verrà subito soccorsa dalla servitù presente in soffitta.

Dopo aver ripreso conoscenza, Marcelina inizierà a comportarsi in maniera strana, come se non fosse in sé. Jacinto vedrà la domestica togliere con fervore tutti i crocifissi presenti in casa.

Fatto ancor più preoccupante, sarà il linguaggio di Marcelina, decisamente anticlericale. Tutto ciò farà inorridire Susana, che le chiederà di allontanarsi. Servante si sentirà in colpa e cercherà un modo per rimediare.

Infine, le anticipazioni di Una Vita raccontano che Felipe si avvicinerà pericolosamente a Genoveva, attratto dal suo fascino. Parlando con la bella Salmeron, l'avvocato capirà che il suo matrimonio è solo di convenienza ed inizierà così a corteggiarla.