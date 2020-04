Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) sarà al centro delle puntate di Una vita, in onda questa settimana in Spagna. Le trame svelano che l'avvocato reagirà malissimo, quando la serva Laura testimonierà il falso per salvare Genoveva Salmeron (Clara Garrido) dall'accusa di aver ucciso Marcia.

Una Vita: Velasco si convince dell'assoluzione di Genoveva

Le anticipazioni della soap opera 'Una Vita', in onda da lunedì 27 a giovedì 30 aprile in Spagna, svelano che Velasco crederà di vincere il processo a carico di Genoveva, accusata della morte di Marcia.

Per questo motivo, smonterà la deposizione di Cesareo, mentre Felipe e il commissario Mendez continueranno a sperare nell'arrivo di Laura sul banco degli imputati. Ed ecco arrivare il colpo di scena: la giovane comparirà all'improvviso in tempo per testimoniare al processo. Intanto, divergenze di opinioni politiche causeranno dei dissidi all'interno della famiglia Palacios, mentre Bellita deciderà di andare in Argentina nonostante Jose cerchi in ogni modo di trattenerla ad Acacias 38.

Laura testimonia il falso

Velasco cercherà di tranquillizzare Genoveva dopo l'arrivo di Laura sul banco degli imputati. Rosina e Susana, invece, resteranno sorprese quando Jaques mostrerà un interesse nei confronti di Casilda. Felipe, intanto, si metterà in cattiva luce davanti ai vicini quando perderà alcuni documenti importanti da dare alla stampa. Infine, l'Alvarez Hermoso si dispererà quando la serva racconterà una bugia per salvare la Salmeron.

Bellita resta ad Acacias 38, Felipe litiga con la serva

Gli spoiler della soap opera svelano che Velasco metterà Felipe in una brutta situazione, quando sarà accusato di aver tradito la moglie con la serva. Bellita, invece, dimostrerà di non riuscirà a lasciare Jose, tanto da annullare la partenza per l'Argentina, mentre Armando scoprirà che Jacques ha intenzione di riprendersi il gioiello finito nelle mani di Casilda, tanto da fingere di essere interessato a lei.

L'avvocato, intanto, finirà nuovamente sulla bocca di tutti, quando finirà per litigare davanti a vicini con Laura.

Armando confessa a Casilda che Jacques la sta ingannando

Genoveva testimonierà a processo per la morte di Marcia, dove si rafforzerà la sua immagine di vittima. Jose e Bellita, invece, si prometteranno di non lasciarsi più, mentre il commissario Mendez crederà che Laura sia ricattata da Velasco, tanto da aver mentito davanti alla corte. Armando, invece, confiderà a Casilda che Jacques sta cercando di sedurla per entrare in possesso di alcuni microfilm, contenuti all'interno del gioiello.

Infine, il giudice annuncerà che Felipe ha intenzione di deporre davanti alla corte con grande sorpresa della Salmeron.