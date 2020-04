Drammatiche le prossime puntate di Una vita: le anticipazioni raccontano che Telmo dovrà, suo malgrado, ascoltare le ultime volontà di Lucia.

Telmo e Lucia non riusciranno a vivere la loro storia d'amore proprio quando tutto sembrava risolto. La dipartita di Eduardo, marito perfido della Alvarado, sembrava una liberazione, un segno del destino affinché finalmente Lucia potesse trovare pace tra le braccia di Telmo.

La sorte invece, sarà molto cattiva con questa sfortunata coppia. Nel frattempo, Genoveva prometterà a tutta Acacias vendetta, dopo che vedrà spirare davanti a lei Samuel Alday.

Di seguito, le trame dettagliate.

Una Vita, nuove puntate: il funerale di Samuel e una vendetta annunciata

Nelle prossime puntate della soap opera Una Vita, Genoveva darà l'ultimo saluto a Samuel. Al suo funerale non ci sarà nessuno se non Ursula e ciò farà inviperire ancora di più la Salmeron. Le prime vittime della sua vendetta saranno Liberto e Rosina che, come tanti altri, negarono un prestito al defunto Alday, così da fargli trovare la morte.

La messa in onore delle scomparse Celia e Trini riunirà invece tutti i vicini.

La funzione sarà l'occasione per far riavvicinare Felipe e Ramon dopo tanti anni. L'Alvarez Hermoso si convincerà finalmente che il Palacios non ebbe alcuna responsabilità nella dipartita di sua moglie.

Le bugie di una vedova distrutta

Le anticipazioni di Una Vita narrano inoltre che Mendez indagherà sull'assassinio di Samuel e capirà che Genoveva gli ha fornito una falsa versione. Cosa nasconde la Salmeron?

I sospetti del capo della Guardia Civile non si riveleranno infondati, visto che Genoveva, dopo la fine della funzione per l'addio a Samuel, scriverà una lettera ad un misterioso uomo, tale Alfredo Bryce.

La promessa di Telmo a Lucia nelle prossime puntate di Una Vita

Le anticipazioni svelano anche che Carmen, sentendosi messa da parte da Ramon, scriverà una missiva per l'amato, nella quale gli comunicherà di aver deciso di lasciare per sempre il quartierino, non sentendosi all'altezza della sua prima moglie Trini.

In ospedale, Lucia capirà che è arrivato per lei il momento di salutare per sempre Telmo. Prima di spirare, confesserà al suo amato le ultime volontà. Dovrà riconoscere suo figlio Mateo e proteggerlo.

Tra le lacrime, il Martinez rassicurerà Lucia, che chiuderà gli occhi poco dopo. Come narrano le anticipazioni di Una Vita, Telmo deciderà di porre fine alle speculazioni dei vicini dicendo la verità: è il padre di Mateo. Nonostante i pettegolezzi, l'ex religioso si dirà pronto a crescere con amore il bimbo, devastato per la perdita precoce ed improvvisa della madre.