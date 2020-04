Molti colpi di scena attendono i fan di Una vita nel corso delle prossime settimane, dove le vicende di calle Acacias saranno caratterizzate dal salto temporale di dieci anni. Le vicende infatti, riprenderanno a distanza di anni dalla morte di Celia, caduta dal balcone di casa Palacios. Proprio Ramon, sarà accusato dell'omicidio della moglie di Felipe e passerà dieci anni in carcere. Uscito di prigione, l'uomo riuscirà a confessare a Felipe la verità su quanto avvenuto quel tragico giorno, ivi compreso il fatto che sia stata Celia ad uccidere Trini soffocandola con un cuscino.

Anticipazioni Una Vita, trame spagnole: Ramon non ha ucciso Celia

Dalle anticipazioni provenienti dalla Spagna, si viene a sapere che dopo il salto temporale, le vicende di Una Vita riprenderanno a distanza di 10 anni dalla morte di Celia. Ramon uscirà dal carcere grazie all'aiuto di Antonito e farà ritorno ad Acacias, dove Felipe non prenderà affatto bene la sua scarcerazione, ancora distrutto dal dolore per la morte della moglie. Tra i due uomini, non mancheranno gli scontri, mentre Ramon si legherà sempre più a Carmen, ancora domestica in casa Alday.

Grazie all'amicizia con Carmen, il Palacios troverà il coraggio di confessare cosa successe realmente il giorno della morte di Celia e lo farà alla presenza anche di Antonito e Lolita. Si scoprirà dunque che la moglie di Felipe cadde accidentalmente dal balcone, nel tentativo di accoltellare Ramon per sottrargli la piccola Milagros. Dai flashback, i telespettatori capiranno dunque che Ramon non ha ucciso Celia come invece tutti credono.

Ramon confessa a Felipe che Celia ha ucciso Trini nelle prossime puntate di Una Vita

Dagli spoiler sui nuovi episodi di Una Vita e che vedremo in onda anche in Italia tra qualche settimana, la rivelazione di Ramon rimarrà ancora un segreto tra pochi ancora per un po' di tempo. Il Palacios, solo in un secondo tempo infatti, infrangerà la promessa fatta a se stesso e deciderà di confessare a Felipe che Celia ha ucciso Trini.

Una confessione che avverrà per evitare che Felipe continui a fare del male a se stesso dato che, dopo la morte della moglie, ha perso il suo lavoro da avvocato e si è dato all'alcool e alle donne. Armandosi di coraggio dunque, Ramon deciderà di affrontare l'Alvarez Hermoso.

Una Vita, viene fatta luce sulle morti di Celia e Trini

Dopo molti anni dunque, si farà luce sulle morti di Celia e Trini e sarà proprio Ramon a rivelare a Felipe quanto accaduto realmente alle loro consorti. L'ex avvocato verrà quindi a sapere che Celia, poco prima di morire, aveva confessato a Ramon di aver soffocato Trini con un cuscino, perché la riteneva responsabile del suo aborto, non ritenendola neppure una buona madre.

Da quanto si apprende, Celia ormai in preda al delirio, il giorno della sua tragica morte stava discutendo con Ramon armata di coltello, decisa ad ucciderlo pur di avere Milagros. Sembra che, nel tentativo di pugnalare il Palacios, Celia abbia perso l'equilibrio cadendo poi dalla finestra. Felipe sarà devastato dalla confessione di Ramon e si lascerà andare al pianto, ripensando agli ultimi giorni di Celia e ricordando di come fosse 'strana' la moglie. Gli spoiler che giungono dalla Spagna inoltre, fanno sapere che Ramon, per avvalorare la sua tesi, cercherà di mettersi in contatto con Fulgencia, la balia che si era occupata di Milagros.